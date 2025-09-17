فضانوردان معمای مربوط به ابر غول پیکر مریخ را حل کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مریخ سیاره‌ای خشک و سرد است و وجود آب در آن همچنان محل بحث است. بنابراین، ظهور ابری منظم با قطر تقریباً ۲۰۰۰ کیلومتر بر فراز آتشفشان آرسیا مونز برای دانشمندان یک معمای واقعی بوده است.

مجله نیو ساینتیست خاطرنشان کرد که برای مدت طولانی، حتی مدل‌های کامپیوتری نیز قادر به بازتولید این پدیده نبودند.

محاسبات مربوط به آتشفشان آرسیا مونز نشان داد که هیچ یک از فرآیند‌های شناخته شده، ستون بلند ابر را توضیح نمی‌دهند. بنابراین، تیمی به رهبری خورخه هرناندز برنال از دانشگاه سوربن فرضیه دیگری را آزمایش کردند: اینکه جو ممکن است حاوی بخار آب بیشتری نسبت به آنچه قبلاً تصور می‌شد، باشد.

در چنین سناریویی، قطرات می‌توانند بدون نیاز به ذرات گرد و غبار، خود به خود تشکیل شوند. این فرآیند هسته‌زایی همگن نامیده می‌شود. دانشمندان قبلاً مطمئن بودند که چنین مکانیسمی در مریخ غیرممکن است.

با این حال، داده‌های جدید نشان داده‌اند که هوا در برخی مناطق ممکن است آنقدر از رطوبت اشباع شود که آب بتواند خود به خود متراکم شود. این امر سرانجام مدل‌ها را قادر ساخته است تا ابر را بازتولید کنند: یک نوار سفید نازک که به شکل یک ستون طولانی در پشت آتشفشان امتداد یافته است.

نتایج این مطالعه در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵، در کنفرانس علوم سیاره اروپا در هلسینکی ارائه شد.

منبع: science.mail.ru

برچسب ها: ابر ، ابرها ، مریخ ، سیاره سرخ ، فضانوردان
بالاخره ما نفهمیدیم مربخ آب داره یا نه ؟؟
