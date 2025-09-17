صالحی گفت: این نهاد برای افزایش سهمیه مقاوم سازی و ارائه خدمات در زمینه عمران و آبادانی در روستاها هیچ محدودیتی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ غلامرضا صالحی روز سه شنبه در دیدار با استاندار زنجان ضمن تشریح عملکرد بنیاد مسکن در حوزه های مختلف گف: استان زنجان در زمینه های مختلف اعم از عمران روستایی، مقاوم سازی مسکن روستایی و تامین مسکن محرومین جزء استان های پیشتاز است.

وی اضافه کرد:بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان، تعامل مطلوبی با دستگاه های ذی ربط برای پیشبرد اهداف بنیاد مسکن داشته است.

صالحی، اولویت اصلی بنیاد مسکن را ساخت مسکن محرومین عنوان کرد و گفت: اولویت اصلی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تأمین سرمایه، داشتن استقلال مالی و فعالیت بدون اتکا به بودجه دولتی برای سرعت بخشیدن به ساخت مسکن محرومین است.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در خصوص فعالیت های آورده اعتبارات در اختیارات نمایندگان بنیاد مسکن، خاطر نشان کرد: سه برابر آورده این اعتبارات برای عمران و آبادانی روستاها تخصیص داده خواهد شد .

وی اظهار داشت: بنیاد مسکن در یک سال دولت چهاردهم یک هزار و ۲۰۰ هکتار زمین روستایی را برای نهضت ملی و طرح جوانی جمعیت تامین کرده است.

ایرنا