باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تیم تحقیقات اقتصادی OpenAI این مطالعه بینظیر را با همکاری دیوید دمینگ، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، انجام داد و تقریباً ۱.۵ میلیون مکالمه را تجزیه و تحلیل کرد.
این مطالعه نشان داد که اکثر استفادهها بر انجام کارهای روزمره، چه شخصی و چه حرفهای، متمرکز است، در حالی که استفاده حرفهای تنها حدود ۳۰٪ از مکالمات را تشکیل میدهد.
نتایج نشان داد که سه چهارم مکالمات مربوط به راهنمایی عملی، جستجوی اطلاعات و نوشتن است که رایجترین کارها هستند، در حالی که برنامهنویسی و ابراز وجود همچنان فعالیتهای تخصصی هستند.
این مطالعه همچنین تفاوتهای جنسیتی در استفاده از ChatGPT را آشکار کرد: زنان تمایل دارند از این ابزار برای راهنمایی عملی و کمک به نوشتن استفاده کنند، در حالی که مردان بیشتر از آن برای اهداف فنی و چندرسانهای استفاده میکنند.
این مطالعه نشان داد که ChatGPT، از زمان راهاندازی آن در نوامبر ۲۰۲۲، بیش از ۷۰۰ میلیون کاربر در سراسر جهان را جذب کرده است که تقریباً ۱۰٪ از جمعیت بزرگسال جهان را تشکیل میدهد.
با وجود این رشد قابل توجه، ChatGPT با رقابت سختی روبهرو است. چتبات Gemini گوگل به لطف یک مدل تصویر جدید به نام Nano Banana که بر برخی از محدودیتهای ابزارهای OpenAI مانند DALL-E غلبه میکند، به محبوبترین برنامه آیفون در بریتانیا و ایالات متحده تبدیل شده است.
محققان به این نتیجه رسیدند که استفاده گسترده از این برنامه، چه برای کارهای روزمره و چه حرفهای، تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد جهانی دارد و پتانسیل هوش مصنوعی مولد را برای بهبود بهرهوری و رفاه کاربر نشان میدهد.
منبع: ایندیپندنت