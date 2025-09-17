مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان از سرمایه‌گذاری ۱۹ هزار و ۹۵۳ میلیارد تومانی در زنجیره فولاد استان خبر داد و گفت: ۱۸ طرح و پروژه در این زمینه تعریف شده که دو پروژه بزرگ در شهرستان دیواندره اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- محمد بختیار خلیقی در جلسه شورای برنامع ریزی و توسعه استان در شهرستان دیواندره با اشاره به پروژه‌های سرمایه‌گذاری فولاد در کردستان اظهار داشت: ارزش سرمایه‌گذاری در زنجیره فولاد ۱۹ هزار و ۹۵۳ میلیارد تومان است که در قالب ۱۸ طرح و پروژه تعریف شده و دو مورد آن مربوط به شهرستان دیواندره می‌شود.

وی افزود: یکی از این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری ۱۹ هزار و ۷۵۳ میلیارد تومانی و دیگری با محوریت شرکت آذران حدیده است که با هماهنگی شورای دستگاه نظارتی استان، زمین آن در اختیار سرمایه‌گذار عراقی قرار گرفته و این شرکت در زمینه تولید ۲.۵ میلیون تن کنسانتره و همین میزان گندله ورود خواهد کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه در شهرستان دیواندره ۳۶ معدن وجود دارد که ۲۵ معدن فعال و ۱۰ معدن غیرفعال هستند، اظهار کرد: میزان ذخایر شناسایی‌شده نیز ۴۶ میلیون تن است.

خلیقی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، بیش از ۹۲ درصد حقوق دولتی معادن به شهرستان قروه تعلق می‌گیرد و این موجب شده که بیشتر پروژه‌های توسعه‌ای در حوزه راه‌های دسترسی معادن نیز در همان شهرستان هزینه شود و سهم سایر شهرستان‌ها تنها ۸ درصد باشد.

وی درباره نحوه واگذاری محدوده‌های معدنی، توضیح داد: طبق قانون، واگذاری‌ها در قالب سامانه انجام می‌شود و شرکت‌های غیربومی نیز می‌توانند برنده شوند، اما اگر شرکت بومی باشد، امکان پیگیری پرونده از مرحله درخواست تا گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری برایش فراهم است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان از شناسایی ۹۵ محدوده معدنی در استان خبر داد و یادآور شد: ۲۰ محدوده در قالب مزایده به استان واگذار خواهد شد و ۷۵ محدوده دیگر نیز در اختیار ایمیدرو قرار دارد و خوشبختانه با تصمیم اخیر نمایندگان مجلس، علاوه بر سرمایه‌گذاران دولتی، بخش خصوصی نیز می‌تواند در این زمینه ورود کند.

