استاندار خوزستان گفت: دود ناشی از خودسوزی تالاب هورالعظیم در خاک عراق رخ می‌دهد، از این رو مسئولان این کشور باید به تعهدات خود عمل کرده و برای مهار آتش‌سوزی اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدرضا موالی‌زاده چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت بیان کرد: در نشست امروز برای مهار آتش‌سوزی بخش عراقی هورالعظیم در کوتاه مدت اعزام هواپیمای آب‌پاش و در بلند مدت همکاری‌های منطقه‌ای تصویب شده است.

وی گفت: هیات دولت به این نتیجه رسیدند که برای حل این مشکل ابتدا کارگروهی در خصوص آتش سوزی‌های اخیر هورالعظیم و در کوتاه مدت هواپیمای آب پاش برای مهار آتش این‌منطقه اعزام خواهد شد.

موالی‌زاده اظهار کرد: تلاش داریم یک هواپیمای آب‌پاش در اهواز برای مهار آتش هورالعظیم مستقر شود.

به گزارش ایرنا، طی ۶ ماه اخیر، با وجود پیگیری‌های متعدد، هنوز اقدامی از سوی کشور عراق برای حل این مشکل که طی سال‌های اخیر نمایان شده، انجام نگرفته است. خشک بودن و عدم تامین حق‌آبه بخش عراقی تالاب باعث وقوع خودسوزی در این منطقه شده و دود ناشی از آتش‌سوزی، بخش غربی استان را در زمان وزش باد فرا می‌گیرد.

ادارات شهرستان‌های غرب خوزستان طی چند ماه اخیر بارها به دلیل دود ناشی از تالاب تعطیل شدند و این نگرانی وجود دارد که با بازگشایی مدارس، استان همچنان با این مشکل مواجه باشد.

ماه گذشته، با پیگیری استاندار خوزستان، هواپیمای ویژه مهار آتش‌سوزی از سوی مدیریت بحران کشور به استان اعزام شد و به مدت یک هفته عملیات مهار را در بخش عراقی تالاب انجام داد، اما به گفته مدیرکل محیط زیست خوزستان، این اقدام تنها به مهار موقت آتش‌سوزی کمک می‌کند و راه حل پایدار، رهاسازی آب در تالاب است.

ایرنا

برچسب ها: هورالعظیم ، آتش سوزی
خبرهای مرتبط
لزوم توجه به سلامت مردم خوزستان در آلودگی هوا
فریاد بی‌صدای خوزستان را بشنوید! هورالعظیم در آستانه نابودی
آتش‌سوزی تالاب هورالعظیم به دستور کار ملی رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
آلودگی هوای ۱۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی
تحقق پروژه آبرسانی روستای طلاور پس از ۴۵ سال
خشکسالی و شوری آب از عوامل محدود شدن توسعه آبزی پروری در خوزستان
برگزاری جشن عاطفه‌ها در اندیمشک/ اهدای یک‌هزار و ۵۰۰ بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان کم‌برخوردار توسط کمیته امداد
دادستان مرکز خوزستان به مشکلات ۳۵ نفر از مراجعان رسیدگی کرد
راه اندازی نخستین بازار روز اهواز در منطقه کیانشهر
جزئیات آلودگی هوا در شهرهای خوزستان