سرپرست آموزش و پرورش کلاله گفت: از حدود ۳۱ هزار و ۷۰۰ دانش آموز واجد شرایط تحصیل در شهرستان کلاله، بیش از ۲۹ هزار و ۹۰۰ دانش آموز، اقدام به ثبت نام کرده اند.

باشگاه خبرنگاران جوان, سیده معصومه مرتضوی - محبوبه موسی پور گفت: عوامل اجرایی مدارس در حال رصد و شناسایی دانش آموزانی هستند که هنوز ثبت نام نکرده‌اند.

موسی پور افزود: کتاب‌های درسی، در اختیار مدیران مدارس برای توزیع قرار گرفته است تا در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.

سرپرست آموزش و پرورش کلاله بیان کرد: تمامی هزار و۶۴۱ فرهنگی آموزشی و ستادی شهرستان، آماده آغازی تحولی، در سال تحصیلی جدید، از اول مهر ماه در مدارس و آموزش و پرورش خواهند بود.

وی گفت: حدود ۳۶ معلم برای مقطع ابتدایی، حدود ۳ هزار و ۷۰۰ ساعت آموزشی در مقاطع متوسطه اول و دوم، کمبود وجود دارد که با آمدن نیرو‌های جدیدالاستخدام، سرباز معلمان و اضافه کار مرتفع می‌شود.

محبوبه موسی پور ادامه داد: طی تابستان جاریّ بیش از یک میلیارد و یکصد میلیون تومان تجهیزات آموزشی در اختیار مدارس کم برخوردار عشایری و هنرستان‌های شهرستان قرار گرفته است.

سرپرست آموزش و پرورش در پایان گفت: در راستای توسعه عدالت در فضای آموزشی، اول مهر ماه امسال، شاهد بهره برداری از چهار مدرسه تازه احداث شده، با مشارکت خیرین در قالب ۲۴ کلاس درس خواهیم بود.

در شهرستان کلاله ۲۱۸ مدرسه ابتدایی متوسطه اول و دوم وجود دارد.