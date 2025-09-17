باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پروفسور میخائیل گینزبورگ، متخصص تغذیه، اظهار داشت که چاقی در بین کودکان یک مشکل اساسی است، زیرا علاوه بر آسیبهای جسمی، باعث بسیاری از بیماریهای روانی میشود.
این استاد میگوید: «کودکان دارای اضافه وزن اغلب طرد میشوند و توسط والدین خود محکوم میشوند. گاهی اوقات این مشکل با منع والدین از خوردن کیک یا دسر شروع میشود که کودک آن را به عنوان نشانهای از عدم علاقه تفسیر میکند.»
به گفته وی، چاقی دوران کودکی بر رشد سیستم قلبی عروقی، مغز، عملکردهای شناختی، غدد درون ریز و هورمونها تأثیر منفی میگذارد.
او میافزاید: «چاقی دوران کودکی به بزرگسالی منتقل میشود و این مشکلی است که باید به صورت چندوجهی، از طریق کار دقیق روانشناختی، تغذیه و فعالیت بدنی، به آن پرداخته شود.»
این استاد به اهمیت احتیاط در برخورد با چاقی دوران کودکی اشاره میکند، زیرا هرگونه تأثیر استرسزا میتواند منجر به طرد و فروپاشی شود و در نتیجه نتیجه معکوس داشته باشد.
او همچنین میگوید: «افرادی که در معرض خطر اضافه وزن هستند باید زندگی خود را مانند یک حرفه در نظر بگیرند - رژیم غذایی خود را کنترل کنند و ورزش کنند. بزرگسالان باید اهمیت سلامتی را برای فرزندان خود توضیح دهند و برای آنها الگو باشند.»
منبع: radio۱.ru