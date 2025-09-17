باشگاه خبرنگاران جوان _ آیین اکران رسمی مستند «آوار جان» جمعه ۲۸ شهریورماه در تماشاخانه استاد نیک‌آیین یزد برگزار می‌شود. این مستند به روایت حادثه تلخ انفجار معدن زغال‌سنگ معدنجو طبس می‌پردازد؛ حادثه‌ای که بر اثر سهل‌انگاری مسئولان و بی‌احتیاطی پیمانکار، جان جمعی از کارگران را گرفت.

«آوار جان» علاوه بر بازخوانی این رویداد، نگاهی انتقادی به ضعف قوانین مرتبط با ایمنی معادن، نبود سندیکاهای کارگری و دستمزد پایین کارگران معدن دارد. این اثر پیش‌تر در پانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار موفق به دریافت لوح افتخار در بخش عدالت شده بود.

اکران این مستند به همت مدرسه سینمایی اندیشه و هنر (ماه) و با همکاری حسینیه هنر یزد برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند ساعت ۱۹:۳۰ در بلوار دانشجو، پارک شادی، تماشاخانه استاد نیک‌آیین یزد در این مراسم حضور یابند.