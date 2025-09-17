باشگاه خبرنگاران جوان - "سرهنگ مهدی کرامتی", جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان نیشابور همزمان با آغاز جشن شکوفه‌ها به اتفاق هئیت همراه به منزل "مرحوم سرگرد سید ابراهیم سادات حسینیان" رفته و فرزند این مرحوم را با هیئت همراه خود تا مدرسه همراهی کردند. خانواده خادمان امنیت، سرمایه‌ی پشتیبان پلیس هستند و ارج گذاری به این عزیزان یک تکلیف خطیر است.

"سرگرد سید ابراهیم سادات حسینیان"، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس آگاهی استان خراسان رضوی بود که پس از حادثه تروریستی روز تاسوعای حسینی در سال ۱۳۸۹ چابهار دچار دیابت استرسی شدید شد؛پس از سال‌ها تحمل رنج و سختی بیماری، تیر ماه سال گذشته شهادت گونه به آسمان‌ها پر کشید.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

