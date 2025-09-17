\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u0627\u0632 \u0646\u0628\u0631\u062f \u0686\u0634\u0645\u200c\u062f\u0631\u0686\u0634\u0645 \u00a0\u062f\u0631 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0648 \u0645\u0648\u062c \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0648\u0627\u0633\u0637\u0647 \u0627\u0634\u0631\u0627\u0641 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a\u06cc \u0648 \u062f\u0642\u062a \u0645\u0648\u0634\u06a9\u200c\u0647\u0627 \u0645\u062d\u0642\u0642 \u0634\u062f.\n