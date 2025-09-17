باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
روایت سخنگوی سپاه از نبرد چشم‌درچشم در جنگ ۱۲ روزه + فیلم

برشی از ویژه برنامه تلویزیونی «سنگر مشترک»، روایتی از همدلی مردم ایران از دفاع مقدس ۸ ساله تا جنگ ۱۲ روزه را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - روایت سخنگوی سپاه از نبرد چشم‌درچشم  در دفاع مقدس ۱۲ روزه و موج حملات علیه رژیم صهیونیستی که به واسطه اشراف اطلاعاتی و دقت موشک‌ها محقق شد.

