اف-16 EX آمریکا در نبرد‌های دوربرد برتری راداری و آتش دارد، اما سوخو-۳۵ روسی با مانورپذیری و رانش‌برداری در داگ‌فایت تهدید جدی‌تری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اف-۱۵EX ایگِل ۲، تازه‌ترین جنگنده ارتش آمریکا، و سوخو-۳۵، پیشرفته‌ترین ارتقای پلتفرم سوخو-۲۷ روسیه، هر دو به‌عنوان جنگنده‌های نسل ۴.۵ شناخته می‌شوند. یک گزارش تحلیلی نشان می‌دهد برتری این دو هواپیما بستگی به شرایط نبرد دارد: آمریکایی‌ها در نبردهای دوربرد دست بالا را دارند، در حالی‌که روس‌ها در نبرد نزدیک خطرناک‌ترند.

جنگنده آمریکایی اف-15EX ایگِل ۲ و رقیب روسی آن سوخو-۳۵، هر دو به‌عنوان نسخه‌های عمیقاً ارتقایافته جنگنده‌های دوران جنگ سرد، اکنون در کانون توجه کارشناسان نظامی قرار گرفته‌اند.

بر اساس این تحلیل، اف-۱۵EX که توسط بوئینگ ساخته شده، با رادار AESA پیشرفته، سامانه جنگ الکترونیک EPAWSS و توانایی حمل بیش از ۲۰ فروند موشک میان‌برد AIM-120، برای نبردهای فراتر از برد دید (BVR) طراحی شده است. این جنگنده همچنین قابلیت اتصال به سامانه‌های پهپادی و استفاده از تسلیحات هایپرسونیک آینده را دارد.

هیولای آمریکایی یا اژدهای روسی؛ کدام فاتح آسمان خواهد بود؟ F-15EX Eagle II

در مقابل، سوخو-۳۵ روسیه با رادار ایربیس-E، سامانه جنگ الکترونیک «خیبینی» و موتورهای مجهز به بردار رانش سه‌بعدی، در نبردهای نزدیک و مانورهای پرخطر دست بالا را دارد. چالاکی فوق‌العاده و توانایی اجرای مانورهایی مانند «کبرا پوگاچف» آن را به یکی از خطرناک‌ترین جنگنده‌ها در داگ‌فایت تبدیل کرده است.

هیولای آمریکایی یا اژدهای روسی؛ کدام فاتح آسمان خواهد بود؟ Su-35

در زمینه تسلیحات، اف15-EX می‌تواند تا ۲۹ هزار پوند مهمات را حمل کند و علاوه بر نبرد هوابه‌هوا، توانایی گسترده در مأموریت‌های تهاجمی زمینی دارد. سوخو-۳۵ نیز با موشک دوربرد R-37M قادر است اهداف ارزشمند مانند هواپیماهای آواکس را از فاصله ۴۰۰ کیلومتری تهدید کند.

با این حال، هیچ‌یک از دو جنگنده در دسته «استیلث» قرار نمی‌گیرند.

اف 15-EX با طراحی کم‌مقطع راداری و تکیه بر جنگ الکترونیک، بقاپذیری خود را افزایش داده، در حالی‌که سوخو-۳۵ بیشتر بر مانورپذیری و مقابله موشکی متکی است.

کارشناسان می‌گویند در یک نبرد هوایی، نتیجه تا حد زیادی به شرایط بستگی دارد:

در نبرد دوربرد، اف15-EX با سامانه‌های راداری و حجم آتش بیشتر، دست برتر را خواهد داشت.

در نبرد نزدیک، سوخو-۳۵ به دلیل چالاکی و رانش‌برداری، تهدید بزرگ‌تری محسوب می‌شود.

منبع: خبرآنلاین

