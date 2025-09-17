باشگاه خبرنگاران جوان - اف-۱۵EX ایگِل ۲، تازهترین جنگنده ارتش آمریکا، و سوخو-۳۵، پیشرفتهترین ارتقای پلتفرم سوخو-۲۷ روسیه، هر دو بهعنوان جنگندههای نسل ۴.۵ شناخته میشوند. یک گزارش تحلیلی نشان میدهد برتری این دو هواپیما بستگی به شرایط نبرد دارد: آمریکاییها در نبردهای دوربرد دست بالا را دارند، در حالیکه روسها در نبرد نزدیک خطرناکترند.
جنگنده آمریکایی اف-15EX ایگِل ۲ و رقیب روسی آن سوخو-۳۵، هر دو بهعنوان نسخههای عمیقاً ارتقایافته جنگندههای دوران جنگ سرد، اکنون در کانون توجه کارشناسان نظامی قرار گرفتهاند.
بر اساس این تحلیل، اف-۱۵EX که توسط بوئینگ ساخته شده، با رادار AESA پیشرفته، سامانه جنگ الکترونیک EPAWSS و توانایی حمل بیش از ۲۰ فروند موشک میانبرد AIM-120، برای نبردهای فراتر از برد دید (BVR) طراحی شده است. این جنگنده همچنین قابلیت اتصال به سامانههای پهپادی و استفاده از تسلیحات هایپرسونیک آینده را دارد.
در مقابل، سوخو-۳۵ روسیه با رادار ایربیس-E، سامانه جنگ الکترونیک «خیبینی» و موتورهای مجهز به بردار رانش سهبعدی، در نبردهای نزدیک و مانورهای پرخطر دست بالا را دارد. چالاکی فوقالعاده و توانایی اجرای مانورهایی مانند «کبرا پوگاچف» آن را به یکی از خطرناکترین جنگندهها در داگفایت تبدیل کرده است.
در زمینه تسلیحات، اف15-EX میتواند تا ۲۹ هزار پوند مهمات را حمل کند و علاوه بر نبرد هوابههوا، توانایی گسترده در مأموریتهای تهاجمی زمینی دارد. سوخو-۳۵ نیز با موشک دوربرد R-37M قادر است اهداف ارزشمند مانند هواپیماهای آواکس را از فاصله ۴۰۰ کیلومتری تهدید کند.
با این حال، هیچیک از دو جنگنده در دسته «استیلث» قرار نمیگیرند.
اف 15-EX با طراحی کممقطع راداری و تکیه بر جنگ الکترونیک، بقاپذیری خود را افزایش داده، در حالیکه سوخو-۳۵ بیشتر بر مانورپذیری و مقابله موشکی متکی است.
کارشناسان میگویند در یک نبرد هوایی، نتیجه تا حد زیادی به شرایط بستگی دارد:
در نبرد دوربرد، اف15-EX با سامانههای راداری و حجم آتش بیشتر، دست برتر را خواهد داشت.
در نبرد نزدیک، سوخو-۳۵ به دلیل چالاکی و رانشبرداری، تهدید بزرگتری محسوب میشود.
منبع: خبرآنلاین