باشگاه خبرنگاران جوان, سیده معصومه مرتضوی - روز اول از هفته چهارم مسابقات اسبدوانی فصل تابستان ۱۴۰۴ آق‌قلا پنج‌شنبه ۲۷ شهریور در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار می‌شود.

همچنین روز دوم این مسابقات با شرکت ۷۷ راس اسب در ۷ دور ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ متری، جمعه ۲۸ شهریورماه برگزار خواهد شد.

تعداد ۵۹ راس اسب از نژاد‌های ترکمن و دوخون در ۶ دور و در مسافت‌های ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ متر روز پنج‌شنبه به رقابت خواهند پرداخت.

مبلغ ۲۱ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال جایزه برای مسابقات روز پنج‌شنبه و مبلغ ۲۸ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال جایزه برای مسابقات روز جمعه درنظر گرفته شده است که به مالکین، مربیان و چابکسواران اسب‌های برتر اهداء خواهد شد.