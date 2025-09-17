باشگاه خبرنگاران جوان - یک موتور V۱۲ پرقدرت، کابینی غرق در چرم و فلز دستساز و غیره، عواملی هستند که میتوانند یک خودرو را خاصتر از دیگران کنند. اما کدام خودروساز توانسته به بالاترین سطح جلب توجه و خاص بودن دست پیدا کند؟
خودروهای لوکس در سال ۲۰۲۵، تغییر چندانی در ماهیت خود نسبت به اولین روزهای خودروهای لوکس نکردهاند، اما در عمل، در دهه گذشته گونه متفاوتی از خودروهای لوکس تولید شده است. گزینههای موجود در این لیست، فراتر از یک خودروی خوب برای رسیدن از نقطه A به B هستند؛ در واقع آنها در مسیر جلب توجه بسیار موفقاند.
چه یک خودروی برقی کاملاً بیصدا باشد و چه یک V۱۲ قدرتمند، مدلهای معتبر امروزی یک وجه مشترک دارند: توجهات را به خود جلب میکنند. این لیست ده خودرویی را معرفی میکند که تجمل مدرن را تعریف میکنند.
قیمت پایه: ۸۱,۷۸۵ دلار
سری لکسوس LS همچنان نمادی از نهایت هنر ژاپنی است. این خودرو با نمای بیرونی شیک و جلوپنجره دوکی شکل خاص، ظاهری متمایز دارد که سبکی مدرن را با ظرافتی جاودانه متعادل میکند. در داخل، LS محیطی از آرامش را ارائه میدهد. برای خریدارانی که به ظرافتِ زیرپوستی اهمیت میدهند، LS ۵۰۰ انتخابی قانعکننده است. شاید فریاد نکشد، اما بر کسانی که هنر ظرافت را درک میکنند، تأثیری ماندگار میگذارد.
نقاط قوت
کیفیت ساخت چشمگیر
فضای داخلی آرام و بیصدا
محصولی قابل اعتماد
نقاط ضعف
پرستیژ رقبا را ندارد
قدرتی کمتر از همردهها دارد
قیمت پایه: ۸۹,۷۰۰ دلار
به عنوان یک مدل تا حدودی متفاوت در این لیست، جنسیس با نسخه G۹۰ Black Edition به تلاش خود در قلمرو لوکس ادامه میدهد. طراحی خودرو مدرن و به اندازه کافی چشمگیر است. در داخل، G۹۰ یک انقلاب برای این برند است. چرم ناپا، تزیینات چوبی واقعی و فناوری پیشرفته، کابینی را ایجاد میکنند که بسیار گرانتر از قیمت آن به نظر میرسد. سرنشینان عقب از امکاناتی لذت میبرند که با خودروهای سدان اروپایی بسیار گرانتر رقابت میکند. بسیاری انتظار ندارند که جنسیس این سطح از تجمل را ارائه دهد، اما این خودرو اثباتی است بر اینکه جنسیس میتواند با نامهای ریشهدار و خودروهایی که ۵ برابر گرانتر هستند، رقابت کند.
نقاط قوت
طراحی
ارزش استثنایی
راحتی بسیار
نقاط ضعف
ارزش فروش مجدد نامشخص است
قیمت پایه: ۱۵۹,۶۰۰ دلار
بیامو با جلوپنجره عظیم، بدنه زاویهدار و نورپردازی آیندهنگرانه XM، این خودرو را به یکی از بحثبرانگیزترین طراحیها در دنیای خودروهای لوکس مدرن تبدیل کرده است. اما هدف همین است، بیامو XM را ساخته تا نادیده گرفتنش غیرممکن باشد. کابین خودرو ترکیبی از فناوری پیشرفته iDrive و جزئیات اغراقآمیز است، از جمله الگوهای چرمی منحصر به فرد و یک سیستم نورپردازی جذاب. سرنشینان عقب نیز با امکانات مجلل و متریال باکیفیت، فراموش نشدهاند. عملکرد نیز به همان اندازه قدرتمند است. یک موتور V۸ توئین توربو در کنار موتور برقی، XM را نه تنها قدرتمند بلکه آیندهنگر نیز میسازد. این خودرویی است که از هر لحاظ برای خودنمایی طراحی شده است.
نقاط قوت
طراحی تهاجمی
پیشرانه هیبریدی
فضای داخلی مجلل
نقاط ضعف
ظاهر بحثبرانگیز
وزن سنگین
گران برای امکاناتی که ارائه میدهد
قیمت پایه: ۱۷۸,۴۵۰ دلار
مرسدس GLS ۶۰۰ میباخ نمادی از تجمل در مقیاس بزرگ است. به عنوان یکی از بهترین شاسیبلندهای مرسدس، حضوری قدرتمند در جاده را با ظرافت یک سالن خصوصی لوکس ترکیب میکند. طرح دو رنگ و جلوپنجره متمایز، آن را به عنوان یک میباخ متمایز میکند. در داخل، تمرکز کاملاً بر راحتی سرنشینان است. صندلیهای عقب با ماساژور، میزهای تاشو و حتی یخچال، کابین را به یک سوئیت VIP متحرک تبدیل میکنند. هر سطح با مواد اولیه ممتاز پوشانده شده تا تجربهای لذتبخش را تضمین کند. این شاسیبلند برای کسانی است که پرستیژ در حال حرکت را میخواهند.
نقاط قوت
صندلیهای عقب لوکس
انحصاری بودن میباخ
نقاط ضعف
گران قیمت
اندازه بزرگ
به اندازه برخی از رقیبان اسپرت نیست
قیمت پایه: ۱۸۰,۷۰۰ دلار
رنجروور اسپرت SV انبوهی از ظرافت است. برخلاف برخی از رقبای پر زرق و برقتر خود، بدون نیاز به خودنمایی بیش از حد، توجه بسیاری را جلب میکند. خطوط روان و کشیده و همچنین طراحی خمیده آن، طراحی مدرن بریتانیایی را در بهترین حالت خود نشان میدهد. خریداران میتوانند نسخه SV را با طرح دو رنگ، تریمهای چرمی سفارشی و متریال انحصاری شخصیسازی کنند. در داخل، کابین تعادلی بین فناوری پیشرفته و هنر سنتی برقرار میکند، با رابطهای صفحه لمسی که به صورت یکپارچه در چوب، چرم و فلز ادغام شدهاند. جذابیت SV در اعتماد به نفس آن است. برای جلب توجه فریاد نمیکشد، بلکه آن را با متانت به دست میآورد.
نقاط قوت
طراحی ظریف
گزینههای سفارشیسازی
کیفیت سواری عالی
نقاط ضعف
هزینههای نگهداری بالا
به اندازه رقبا پر زرق و برق نیست
لیست گرانقیمت آپشنها
قیمت پایه: ۲۲۶,۰۵۰ دلار
مرسدس بنز SL ۶۸۰ میباخ سری مونوگرام، معنای داشتن یک خودروی کانورتیبل را بازتعریف میکند. این فقط یک خودروی سقفباز نیست، بلکه برای ثروتمندترین مشتریان طراحی شده است، با جزئیات دستساز و مونوگرامهای سفارشی که آن را حتی از انحصاریترین خودروهای جادهای متمایز میکند. در قلب خود، SL ۶۸۰ موتور افسانهای ۶٫۰ لیتری V۱۲ را حفظ کرده است. با پایین بودن سقف، این خودرو به همان اندازه که لذت رانندگی دارد، سرها را به سمت خود میگرداند. در داخل، سری Monogram سرنشینان را با چرمهای دوخته شده زیبا، فلزات صیقلی و جزئیات شخصیسازی شده که منعکسکننده سلیقه هر خریدار است، غرق در لذت میکند.
نقاط قوت
هنر دست سفارشی
قدرت موتور V۱۲
نقاط ضعف
قیمت بسیار بالا
بازار هدف بسیار خاص
قیمت پایه: ۲۳۶ هزار دلار
DBX۷۰۷ که یکی از قدرتمندترین شاسیبلندهای بازار به حساب میآید، با ارتقاهای سری Q، به چیزی واقعاً خاص تبدیل میشود. این سری به مالکان امکان میدهد تا خودروهای خود را با رنگها و تغییرات منحصر به فرد در خارج و داخل سفارشیسازی کنند و شاهکارهایی یگانه خلق کنند. در داخل، هر دوخت، ماده و انتخاب طراحی با دقت دستچین شده و نمایانگر دیدگاه مالک از تجمل است. عملکرد آن نیز خیرهکننده باقی میماند. با نزدیک به ۷۰۰ اسب بخار قدرت، DBX۷۰۷ فقط در مورد ظاهر حرف نمیزند، بلکه با سرعتی در سطح خودروهای سوپراسپرت، بر جاده مسلط میشود.
نقاط قوت
عملکرد فوقالعاده
سفارشیسازی اختصاصی
طراحی منحصر به فرد
نقاط ضعف
بسیار گران
کاربرد محدود
مصرف سوخت بالا
قیمت پایه: ۳۵۵ هزار دلار به بالا
رولزرویس گوست ۲۰۲۵ شاید با درهای نامتقارن یا شکوه آشکار، حضور خود را اعلام نکند، اما به روش خاص خودش توجه را جلب میکند. با چراغهای جلوی بازطراحیشده، جلوپنجره پانتئون عریضتر که از اسپکتر الهام گرفته شده و بدنه با ظرافت، به طور زیرکانه به اصالت خود اشاره میکند و در عین حال از سبک طراحی معاصر رولزرویس استقبال میکند. همه اینها با یک قیمت اولیه گران همراه است که به راحتی قابل تعیین نیست. اکثر مدلهای گوست با شخصیسازی و آپشنهای مختلف، قیمتی فراتر از ۵۰۰ هزار دلار دارند.
در داخل، گوست روکشهای مخملمانند الهامگرفته از ابر، تریمهای جدید چوب و اپلیکیشن Rolls-Royce Whispers برای کنترل از راه دور، شکوه کلاسیک را با هوشمندی دیجیتال ترکیب میکنند. زیر کاپوت صیقلی آن، یک موتور ۶٫۷۵ لیتری V۱۲ توئین توربو قرار دارد که در حالت پایه حدود ۵۷۱ اسب بخار قدرت و برای نسخه Black Badge بیش از ۶۰۰ اسب بخار تولید میکند. این خودرو میتواند در حدود ۴٫۸ ثانیه از صفر به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت برسد، شتابی شگفتآور برای یک سدان لوکس که با این حال همچنان بسیار نرم و متین باقی میماند.
نقاط قوت
عملکرد موتور V۱۲
طراحی معاصر و متعادل
فضای داخلی مجلل و پر از فناوری
نقاط ضعف
بسیار گران
مصرف سوخت بالای V۱۲
قیمت پایه: ۳۶۸,۸۰۰ دلار
نسخه Mulliner با فاصله محوری طولانی، بنتایگا را به سطح جدیدی از تحمل میبرد. طول اضافی به معنای راحتی بینظیر صندلی عقب است و تجربهای شبیه به لیموزین را در بدنه یک شاسیبلند ارائه میدهد. از بیرون، جلوپنجره و تغییرات انحصاری Mulliner حس تمایز را اضافه میکند. چرم با دوختهای الماسیشکل، روکشهای چوبی صیقلی و گزینههای قابل سفارشیسازی، فضای خاصی را ایجاد میکنند. سرنشینان عقب از صندلیهای قابل تنظیم به سبک هواپیماها، سیستم کنترل آب و هوا و سقف پانوراما که کابین را غرق نور میکند، لذت میبرند.
نقاط قوت
صندلیهای عقب مجلل
انحصاری بودن Mulliner
نقاط ضعف
مصرف سوخت بالا
قیمت بسیار زیاد
اندازه بزرگ، مانورپذیری کمتر
قیمت پایه: ۴۳۴ هزار دلار
بهترین خودرو را برای آخر نگه داشتهایم. بازگشت استون مارتین ونکوئیش، علاقهمندان به خودروهای لوکس را هیجانزده کرده است. با یک موتور V۱۲ توئین توربو با قدرت ۸۲۳ اسب بخار، عملکردی نفسگیر را با طراحی جاودانه استون مارتین ترکیب میکند. تعداد کمی از خودروها تنها با توقف کنار خیابان، تا این حد توجه را جلب میکنند. در داخل، ونکوئیش با چرم دستدوز، فلزات ممتاز و فناوری پیشرفته، کابینی را ایجاد میکند که به همان اندازه نمای بیرونی جذاب است. تولید محدود، انحصاری بودن آن را تضمین کرده و ونکوئیش را به رویای یک کلکسیونر تبدیل میکند. با قابلیت رسیدن به سرعت بیش از ۳۲۰ کیلومتر بر ساعت، ونکوئیش در عین حال که هیجان را ارائه میدهد، ظرافتی را که از یک خودروی گرند تورر انتظار میرود، حفظ میکند. این خودرویی است که فقط سرها را برنمیگرداند، بلکه قلبها را به تپش میاندازد.
نقاط قوت
عملکرد موتور V۱۲
طراحی خیرهکننده
انحصاری بودن
نقاط ضعف
قیمت بالا
تولید محدود
هزینههای نگهداری بالا
منبع: خبرآنلاین