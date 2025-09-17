رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر هند با وجود فشار‌های واشنگتن بر سر روابط اقتصادی رو به رشد بین این دو، با یکدیگر تماس تلفنی برقرار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و نارندرا مودی، رئیس جمهور هند روز چهارشنبه با وجود فشار‌های واشنگتن بر سر روابط اقتصادی رو به رشد بین این دو، با یکدیگر تماس تلفنی برقرار کردند و از دوستی و روابط گرم خود تمجید کردند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تعرفه‌های هند را که به خریدار اصلی نفت روسیه تبدیل شده است، افزایش داده است و تحریم‌های غرب علیه مسکو به دلیل حمله به اوکراین اعمال شده است.

رهبران روسیه و هند یک روز پس از گفت‌و‌گو‌های مودی با ترامپ در مورد درگیری اوکراین و تعرفه‌ها تلفنی صحبت کردند.

رئیس جمهور روسیه در یک جلسه تلویزیونی دولتی پس از تماس تلفنی گفت: «روابط بین هند و روسیه فوق‌العاده و مبتنی بر اعتماد و دوستی بوده است.»

نخست وزیر مودی در برنامه X گفت که «متعهد به تقویت بیشتر مشارکت استراتژیک ویژه و ممتازمان» است و هند «آماده است تا تمام کمک‌های ممکن را برای حل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین انجام دهد.»

ترامپ و اوکراین در تلاشند تا درآمد‌های حیاتی انرژی روسیه را قطع کنند، درآمد‌هایی که به گفته آنها ارتش مسکو را تأمین مالی می‌کند و آن را قادر می‌سازد تا به حمله خود ادامه دهد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: نارندا مودی ، ولادیمیر پوتین
