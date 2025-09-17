باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه مستند «زنگ امید» با محوریت روایت زندگی دانش‌آموزان نخبه و موفق کشور، داستان‌هایی از تلاش، پشتکار و پیروزی نوجوانان ایرانی همزمان با شروع سال تحصیلی جدید و در رویداد نوروز دانش، هر هفته از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه یک پخش خواهد شد.

مجموعه مستند «زنگ امید» با موضوع روایت پیشرفت‌ها، موفقیت‌ها و چالش‌های دانش‌آموزان کشورمان تولید شده است. این مجموعه در یک فصل پنج قسمتی به داستان نوجوانانی می‌پردازد که مسیر زندگی خود را با هدفی مشخص انتخاب کرده و با انگیزه و تلاش مستمر، قدم به قدم به سمت آن هدف پیش رفته‌اند. هر چند در این مسیر ممکن است شکست‌هایی تجربه کرده باشند و سختی‌هایی کشیده باشند، اما هیچ‌گاه ناامید نشده‌اند.

در این مستند، روایت موفقیت نوجوانان نخبه علمی ایران به تصویر کشیده شده و داستان‌های پرانگیزه و امیدوارکننده این نوجوانان به نمایش گذاشته می‌شود. نکته اصلی این پروژه، اهمیت پرداختن به قشر نوجوان است که پیش‌تر به اندازه کافی دیده نشده و جدی گرفته نشده‌اند؛ این در حالی است که نوجوانان در دوره‌ای حساس و مهم از زندگی خود قرار دارند.

هدف «زنگ امید» ارائه روایتی اصیل و از زبان خود نوجوانان موفق از استان‌ها، شهرستان‌ها و روستا‌های مختلف کشور است. مخاطب اصلی این برنامه، نوجوانان و دانش‌آموزان هستند و پس از آن خانواده‌ها و عموم مردم نیز مخاطب این مستند به شمار می‌روند. برنامه تلاش دارد داستان‌های جذاب موفقیت دانش‌آموزان در سال‌های اخیر را به گونه‌ای ارائه کند که برای نوجوانان الگویی امیدبخش و الهام‌بخش باشد.

این دانش‌آموزان نخبه، علاوه بر کسب مقام در جشنواره‌های مختلف و انجام اختراعات، سختی‌ها و موانع متعددی را پشت سر گذاشته‌اند. نمایش این سختی‌ها و چالش‌ها، از ویژگی‌های بارز این مجموعه است.

این مجموعه که توسط گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما با تهیه‌کنندگی امید نعیمی‌خرد و کارگردانی میثم ملکی‌پور، ایمان ایزی، رضوانه فتحی و امیرمحمد مروی تولید شده، تلاش دارد جایگاه نوجوانان را به عنوان قشر مهم و موثر جامعه برجسته کند؛ موضوعی که پیش‌تر کمتر به آن پرداخته شده است.

«زنگ امید» روایتگر پیشرفت نوجوانان عادی در سراسر کشور است که با تلاش و پشتکار توانسته‌اند موفق شوند. تولید فصل اول این مجموعه در تهران، آران و بیدگل و شهر السادات دمق در استان همدان انجام شده و در فصول بعدی، برنامه‌ریزی برای پوشش استان‌ها و شهرستان‌های دیگر درحال انجام است.