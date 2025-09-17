قهرمان مسابقات فرمول یک در واکنش به نسل کشی در غزه گفت: به عنوان انسان، ما نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم و اجازه دهیم این اتفاق ادامه یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لوئیس همیلتون قهرمان انگلیسی مسابقات فرمول در صفحه شخصی اش نوشت: وضعیت غزه روز به روز بدتر می‌شود. در دو سال گذشته، بیش از ۱۰٪ از جمعیت  از جمله ده‌ها هزار کودک کشته یا زخمی شده‌اند و این تعداد همچنان در حال افزایش است.

 آخرین حمله به شهر غزه، صدها هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است، بیمارستان‌های سراسر نوار غزه از قبل مملو از افراد قحطی‌زده و تلفات بمبارانی است که به نظر می‌رسد هرگز پایان نمی‌یابد.

 امروز، یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد آنچه را که در غزه اتفاق می‌افتد، نسل‌کشی توصیف کرد. به عنوان انسان، ما نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم و اجازه دهیم این اتفاق ادامه یابد.

سخت است که در مواجهه با این همه تراژدی احساس ناتوانی نکنیم، اما نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم و کاری نکنیم. سازمان‌های فوق‌العاده‌ای وجود دارند که کار‌های بزرگی برای کمک به مردم فلسطین انجام می‌دهند و برای انجام این کار به بودجه نیاز دارند. من به سه سازمانی که خستگی‌ناپذیر برای کمک به نیازمندان تلاش می‌کنند، کمک مالی کرده‌ام: palestineredcrescent @doctorswithoutborders @savechildrenuk@ اگر احساس می‌کنید چیزی برای اضافه کردن دارید، اگر بتوانید به من بپیوندید، سپاسگزار خواهم بود.

لوئیس هیملتون: نباید به نسل کشی در غزه بی تفاوت باشیم

لوئیس هیملتون: نباید به نسل کشی در غزه بی تفاوت باشیم

برچسب ها: لوئیس همیلتون ، مسابقات فرمول یک ، غزه ، رژیم صهیونیستی ، سازمان ملل متحد
خبرهای مرتبط
حمایت دوباره اسطوره فوتبال انگلیس از مردم فلسطین
حمایت هواداران ایتالیا از فلسطین در تقابل با رژیم صهیونیستی
آمریکا سه نهاد غیردولتی فلسطین را تحریم کرد
ابراز تاسف سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا به تقابل با رژیم صهیونیستی؛ اتفاقات غزه دردناک است
بیانیه عجیب کمیته بین‌المللی المپیک درباره اسرائیل
همبستگی تماشاگران فرانسوی با غزه در قلب فرانسه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال
تیم ملی پتانک ایران در رقابت‌های جهانی رُم
هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول
تنیس روی میز کاپادوکیا؛ صعود نمایندگان ایران به جمع ۱۶ نفر برتر
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
خیز پرسپولیسی ها برای رسیدن به صدر جدول
آخرین اخبار
کونته: ۱۰ نفره شدن ما بازی را خراب کرد
فغانی ال کلاسیکوی عربستان را قضاوت می‌کند
واکنش فلیک به شروع خوب بارسلونا در اروپا
توصیف پدیده کشتی جهان از حسن یزدانی
حاشیه‌ای بر آیین‌نامه جدید فیرپلی مالی باشگاه‌های فوتبال؛ شفافیت کاغذی!
تیم‌ملی پاراتیروکمان راهی کشور کره‌جنوبی شد
علیپور: ذوب‌آهن به دلیل بدهی کنار گذاشته شد/ لیگ بسکتبال امسال قابل پیش‌بینی نیست
فودن: هالند بی نظیر است
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
خیز پرسپولیسی ها برای رسیدن به صدر جدول
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
تنیس روی میز کاپادوکیا؛ صعود نمایندگان ایران به جمع ۱۶ نفر برتر
هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول
آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال
تیم ملی پتانک ایران در رقابت‌های جهانی رُم
غلامرضا فرخی: قول قهرمانی به مادرم داده‌ام + فیلم
به‌نژاد در رتبه دوم بهترین پاسور مرحله مقدماتی قرار گرفت
۱۶ تیم مرحله یک هشتم مشخص شدند/ حذف برزیل کار ایران را آسانتر کرد
صعود مقتدرانه دختران بسکتبالیست ایرانی به فینال کاپ آسیا ۲۰۲۵
اختصاص ۲ هزار متر زمین در مجموعه آزادی به فدراسیون شمشیربازی
برزیل و فرانسه مدعیان قهرمانی حذف شدند
امین میرزازاده سومین فینالیست ایران شد + فیلم
غلامرضا فرخی مقتدرانه فینالیست شد + فیلم
علیرضا عبدولی در صعود به فینال ناکام ماند + فیلم
شگفتی کامل شد/ پیام احمدی به دیدار فینال راه یافت + فیلم
لحظه‌ای که ویدیوچک به داد ایران رسید + فیلم
شکست در ست پنجم دردناک بود