باشگاه خبرنگاران جوان - لوئیس همیلتون قهرمان انگلیسی مسابقات فرمول در صفحه شخصی اش نوشت: وضعیت غزه روز به روز بدتر می‌شود. در دو سال گذشته، بیش از ۱۰٪ از جمعیت از جمله ده‌ها هزار کودک کشته یا زخمی شده‌اند و این تعداد همچنان در حال افزایش است.

آخرین حمله به شهر غزه، صدها هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است، بیمارستان‌های سراسر نوار غزه از قبل مملو از افراد قحطی‌زده و تلفات بمبارانی است که به نظر می‌رسد هرگز پایان نمی‌یابد.

امروز، یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد آنچه را که در غزه اتفاق می‌افتد، نسل‌کشی توصیف کرد. به عنوان انسان، ما نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم و اجازه دهیم این اتفاق ادامه یابد.

سخت است که در مواجهه با این همه تراژدی احساس ناتوانی نکنیم، اما نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم و کاری نکنیم. سازمان‌های فوق‌العاده‌ای وجود دارند که کار‌های بزرگی برای کمک به مردم فلسطین انجام می‌دهند و برای انجام این کار به بودجه نیاز دارند. من به سه سازمانی که خستگی‌ناپذیر برای کمک به نیازمندان تلاش می‌کنند، کمک مالی کرده‌ام: palestineredcrescent @doctorswithoutborders @savechildrenuk@ اگر احساس می‌کنید چیزی برای اضافه کردن دارید، اگر بتوانید به من بپیوندید، سپاسگزار خواهم بود.