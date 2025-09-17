وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان؛
باشگاه خبرنگاران جوان- ستار هاشمی وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره سرعنت اینترنت بیان کرد: ما هر دوشنبه جلساتی را با حضور اصحاب رسانه برگزار میکنیم. حضور در این جلسات و پیگیری مسائل، دغدغه جدی بنده است. نمایندگان اپراتورهای تلفن ثابت و همراه نیز در این جلسات حضور دارند. مطالبات مردم را به طور جدی پیگیری میکنیم و امیدواریم تا پایان سال، شهروندان شاهد ارتقاء کیفیت ارتباطات باشند.
وی در پاسخ به این سوال که GPS چه زمانی وصل میشود؟ گفت: بهبود کیفیت ارتباطات موضوعی است که شما به عنوان نمایندگان مردم آن را دنبال میکنید. ما نیز پیگیر هستیم تا این امر محقق شود.