دبیر هفته جهانی فضا، اسامی انتخاب شده برای ایام هفته جهانی فضا را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی- دبیر هفته جهانی فضا ضمن تشکر از همراهی و مشارکت سازمان ها، مراکز علمی و دانشگاهی، انجمن‌ها و گروه‌های علاقمند به حوزه فضایی برای برگزاری برنامه‌های هفته جهانی فضا در سال‌های گذشته گفت: "زندگی درفضا"، شعار اصلی اعلام شده از سوی انجمن هفته جهانی فضا برای امسال است و مطابق بیانیه این انجمن، موضوع انتخاب شده، سفر بشریت برای تبدیل فضا به یک زیستگاه را بررسی می‌کند و بر فناوری‌های نوآورانه، چالش‌ها و تلاش‌های مشترکی که این چشم‌انداز را به واقعیت تبدیل می‌کنند، تأکید دارد.

وی افزود: مطابق روال گذشته دبیرخانه هفته جهانی فضا در سازمان فضایی ایران برای هر روز از ایام هفته جهانی فضا عنوانی حول محور شعار اصلی انتخاب و اعلام می‌کند تا علاوه بر اینکه موضوعات رویداد‌های برگزار شده دارای انسجام محتوایی باشند، بتوان بصورت جزئی‌تر به ابعاد مختلف شعار اصلی پرداخت.

مرتضی نیکخو آموزش و ترویج علمی و افزایش آگاهی عمومی را از اهداف مهم هفته جهانی فضا دانست و افزود: در سال جاری نیز با مشارکت نهاد‌های مختلف فعال در حوزه فضایی تلاش خواهیم کرد تا با تدوین و اجرای برنامه‌های متنوع علمی و آموزشی برای گروه‌های سنی مختلف، گامی موثر در جهت افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت توسعه فناوری فضایی برداشته شود.

دبیر هفته جهانی فضا ضمن دعوت از تمامی علاقه مندان، گروه ها، نهاد‌های علمی و سازمان‌های سراسر کشور برای اجرای رویداد‌های علمی و ترویجی در این هفته افزود: روابط عمومی سازمان فضایی ایران برای کمک به برگزاری رویداد‌های علمی و آموزشی در سراسر کشور آمادگی دارد و علاقه مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۲۲۰۱۹۹۹۰ تماس حاصل نمایند.

بر اساس این گزارش اسامی اعلام شده برای روز‌های هفته جهانی فضا بدین شرح است:

شنبه ۱۲ مهر: زندگی در فضا

یکشنبه ۱۳ مهر: مهندسی و طراحی سکونتگاه‌های فضایی

دوشنبه ۱۴ مهر: اقلیم فضا و تشعشعات فضایی

سه شنبه ۱۵ مهر: ماه، ایستگاه سفر به فضا

چهارشنبه ۱۶ مهر: کشاورزی و معدنکاوی فضایی

پنجشنبه ۱۷ مهر: سامانه‌های پشتیبان حیات در فضا

جمعه ۱۸ مهر: پزشکی فضایی و فیزیولوژی انسانی