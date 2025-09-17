شهروندخبرنگار ما تصاویری از تشدید نظارت بازار مرغ در شهرستان نیشابور را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازدید انجام شده توسط اداره بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی شهرستان نیشابور با هدف کنترل قیمت، ثبات و بررسی رعایت نرخ فروش مصوب قیمت مرغ گرم از تعدادی از فروشگاه‌های عرضه گوشت مرغ در سطح شهرستان نیشابور انجام شد. در این بازدید در خصوص رعایت نرخ مصوب فروش گوشت مرغ گرم و ممنوعیت قطعه کاری مرغ و همچنین درج قیمت بر روی تابلو در معرض دیدکامل مشتری به عرضه کنندگان مرغ تذکرات لازم داده شد.

در ادامه پس از رویت و بررسی فاکتور‌های خرید و فروش، قیمت توزیع مرغ در شهرستان نیشابور ۱۱۱ و ۱۱۲ هزار تومان و قیمت مصرف کننده حداکثر ۱۱۵ هزار تومان عرضه می‌گردد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

تشدید نظارت بر بازار مرغ شهرستان نیشابور

نظارت بر بازار مرغ

تشدید نظارت بر بازار مرغ شهرستان نیشابور

تشدید نظارت بر بازار مرغ شهرستان نیشابور

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: بازار مرغ ، نظارت بر بازار مرغ ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
گران‌فروشی مرغ در بازار
پیام‌های دریافتی درهفدهم مهر ماه؛
از شامورتی بازی با قیمت مرغ تا شهری که فقط یک کلاس درس دارد!
پیامک‌های دریافتی بیست و هفتم تیرماه؛
پرداخت نکردن پاداش فرهنگیان/ قطع مکرر برق در پاکدشت/ گران شدن سیمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سروده‌های خود را در روز شعر و ادبیات پارسی با ما به نمایش بگذارید
رنجش برندگان در طرح خودروی فرسوده از تاخیر در واریزی ایران خودرو
آتش سوزی خودروی وانت بار در نزدیکی روستای نعتو شهرستان صالح‌آباد + فیلم و عکس
برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم + فیلم و تصاویر
دیدار و گفتگوی نماینده مردم نیشابور بزرگ با دهیاران بخش مرکزی شهرستان زبرخان + عکس
برگزاری محفل انس با قرآن در شهر انابد
کمبود امکانات رفاهی اهالی روستای کرونی شیراز را درآورد
کودکان هموفیلی چشم انتظار تامین دارو
سروده‌هایی از شاعر قمی به مناسبت روز شعر و ادب پارسی + فیلم
همراهی خانواده خادمان امنیت با فرزند شهید حسینیان در روز جشن شکوفه‌ها + فیلم
آخرین اخبار
تشدید نظارت بر بازار مرغ شهرستان نیشابور + عکس
همراهی خانواده خادمان امنیت با فرزند شهید حسینیان در روز جشن شکوفه‌ها + فیلم
سروده‌هایی از شاعر قمی به مناسبت روز شعر و ادب پارسی + فیلم
برگزاری محفل انس با قرآن در شهر انابد
کمبود امکانات رفاهی اهالی روستای کرونی شیراز را درآورد
کودکان هموفیلی چشم انتظار تامین دارو
دیدار و گفتگوی نماینده مردم نیشابور بزرگ با دهیاران بخش مرکزی شهرستان زبرخان + عکس
برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم + فیلم و تصاویر
سروده‌های خود را در روز شعر و ادبیات پارسی با ما به نمایش بگذارید
آتش سوزی خودروی وانت بار در نزدیکی روستای نعتو شهرستان صالح‌آباد + فیلم و عکس
رنجش برندگان در طرح خودروی فرسوده از تاخیر در واریزی ایران خودرو
مراسم اجلاسیه ۱۲۵ شهید در ماهدشت از لنز دوربین شهروندخبرنگار + فیلم
برگزاری مانور سراسری پایش داروخانه های گیاه پزشکی در نیشابور
آلودگی کارخانه سیمان نفس اهالی روستای تلوستان و ازاف آن را تنگ کرد