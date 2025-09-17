باشگاه خبرنگاران جوان - بازدید انجام شده توسط اداره بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی شهرستان نیشابور با هدف کنترل قیمت، ثبات و بررسی رعایت نرخ فروش مصوب قیمت مرغ گرم از تعدادی از فروشگاه‌های عرضه گوشت مرغ در سطح شهرستان نیشابور انجام شد. در این بازدید در خصوص رعایت نرخ مصوب فروش گوشت مرغ گرم و ممنوعیت قطعه کاری مرغ و همچنین درج قیمت بر روی تابلو در معرض دیدکامل مشتری به عرضه کنندگان مرغ تذکرات لازم داده شد.

در ادامه پس از رویت و بررسی فاکتور‌های خرید و فروش، قیمت توزیع مرغ در شهرستان نیشابور ۱۱۱ و ۱۱۲ هزار تومان و قیمت مصرف کننده حداکثر ۱۱۵ هزار تومان عرضه می‌گردد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

