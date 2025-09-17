باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه فرمانی را امضا کرده است که محدودیتهای واردات و صادرات برخی محصولات به روسیه را که در پاسخ به تحریمهای غرب اعمال شده بود تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۷ تمدید میکند.
به عنوان بخشی از این فرمان، دولت روسیه صادرات بیش از ۲۰۰ نوع کالا و تجهیزاتی را که قبلاً از خارج از کشور وارد کشور شده بود، به حالت تعلیق درآورد. این فهرست به ویژه شامل تجهیزات فناوری، مخابراتی و پزشکی، وسایل نقلیه، ماشینآلات کشاورزی و تجهیزات الکتریکی است. استثنائاتی برای کشورهای دوست و کالاهایی که توسط شهروندان برای استفاده شخصی استفاده میشود، در نظر گرفته شده است.
نسخه اول این سند مورخ ۸ مارس ۲۰۲۲ بود و این محدودیتها در همان روز به اجرا درآمدند. از آن زمان، این محدودیتها چندین بار، از جمله تا پایان سال ۲۰۲۵، تمدید شدهاند.
اوایل این هفته، بلومبرگ گزارش داد که اتحادیه اروپا اجرای بسته جدید تحریمها علیه روسیه را به تعویق انداخته است تا اقدامات خود را با اولویتهای کشورهای گروه هفت (G۷) که ایالات متحده از آنها خواسته است محدودیتهای سختگیرانهتری علیه روسیه و همچنین چین و هند اعمال کنند، هماهنگ کند.
این خبرگزاری گزارش داد که نمایندگان دولتهای گروه هفت در حال کار بر روی بسته تحریمهای بعدی علیه روسیه هستند و قصد دارند متن سند را ظرف دو هفته آینده نهایی کنند.
منبع: تاس