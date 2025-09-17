دبیرکل فدراسیون چوگان از رفع مشکل مربوط به روادید ملی پوشان تیم ملی چوگان برای حضور در جام جهانی در ایالات متحده آمریکا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالله موذن زاده دبیرکل فدراسیون چوگان در گفتوگو با برنامه جهان ورزش چوگان و سوارکاری رادیو ورزش درخصوص حضور در مسابقات جام جهانی گفت: مشکلات مربوط به روادید بازیکنان رفع شده و ملیپوشان کشورمان نیمه دوم مهرماه راهی ایالات متحده آمریکا خواهند شد تا در این رویداد معتبر جهانی شرکت کنند.
او ادامه داد: تمرینات ملیپوشان در مجموعه کانون چوگان البرز بهطور منظم در حال برگزاری است. این تمرینات زیر نظر کادر فنی و با هدایت مربیان باتجربه دنبال میشود تا بازیکنان با آمادگی کامل راهی مسابقات شوند. بازیکنان لژیونر نیز در شرایط مطلوب بدنی قرار دارند و با حضور در اردوهای تیم ملی، هماهنگیهای لازم را با سایر بازیکنان پیدا خواهند کرد.
دبیرکل فدراسیون چوگان همچنین با اشاره به میزبانی اصفهان در رقابتهای لیگ ملی چوگان گفت: برگزاری این مسابقات در اصفهان نشاندهنده توجه ویژه فدراسیون به استانهای مختلف است. هیئت چوگان استان اصفهان و مجموعه بسپارشیمی سپیدان میزبان این هفته از رقابتها هستند و این رویداد، زمینهساز گسترش چوگان در مناطق مختلف کشور خواهد بود. میدان نقشجهان بهعنوان کهنترین شاهد تاریخی چوگان در جهان جایگاه ویژهای در تاریخ و فرهنگ ایران دارد.
او بیان کرد: از ابتدای تاسیس فدراسیون چوگان، موضوع برگزاری مسابقات در میدان نقشجهان مطرح بوده و در سال ۱۳۹۳ نخستین بازیهای نمادین در این میدان برگزار شد. او افزود که از سال ۱۳۹۶ تاکنون هر ساله به مناسبتهای مختلف از جمله هفته نکوداشت اصفهان، رقابتهای چوگان در بخشی از میدان نقشجهان انجام شده است. هدف فدراسیون برگزاری مسابقات بینالمللی در این میدان تاریخی است تا زیباییهای این رشته باستانی بیش از پیش در معرض دید قرار گیرد. وی ابراز امیدواری کرد که با فراهم شدن شرایط، رقابتهای رسمی در ابعاد استاندارد جهانی در میدان نقشجهان برگزار شود.
او درباره شرایط زمینهای چوگان در کشور اظهار کرد: مسابقات اصلی چوگان در زمینهای چمن بزرگ برگزار میشود و این بخش دشواریهای خاصی در نگهداری و آمادهسازی دارد. با این حال، فدراسیون در کنار مسابقات چمن، رقابتهای موسوم به «مانژی» را هم برگزار میکند که در زمینهایی با ابعاد کوچکتر انجام میشوند و هر دو نوع مسابقه در سطح بینالمللی دارای جایگاه رسمی هستند.
دبیرکل فدراسیون چوگان در پایان گفت: تیم ملی ایران علاوه بر موفقیت در مسابقات مانژی، اکنون برای حضور در رقابتهای اصلی جام جهانی در زمین چمن بزرگ آماده میشود و انتظار میرود با هماهنگی کامل بازیکنان، عملکرد درخشانی در این رقابتها به نمایش بگذارد.