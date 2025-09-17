باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مجید سلیمی سرپرست معاونت صنایعدستی استان فارس در نشست تخصصی «مهارت تابآوری در بحران» با بیان اینکه عشایر این استان ظرفیتهای بالقوه و ارزشمندی در حوزه صنایعدستی و فرهنگ دارند، اما تاکنون معرفی شایسته و بایستهای از آنها صورت نگرفته است، اظهار کرد: عشایر فارس اغلب تنها با نمادهایی، چون چادر یا برگزاری آیینهای سنتی معرفی شدهاند، در حالیکه ظرفیتهای گستردهای در این حوزه وجود دارد که باید با رویکرد خلاقانه و تجاریسازی به جامعه و بازار معرفی شوند.
او با اشاره به نقش صنایعدستی در زندگی عشایر، تصریح کرد: جاجیم نمادی از تابآوری کوچنشینان زاگرس است که علاوه بر کاربرد فرهنگی، کارکردی فراتر از ابزارهای مدرن مانند کیسهخواب دارد. در واقع بخشی از مهارت تابآوری عشایر در تار و پود همین دستبافتهها نهفته است.
سلیمی با بیان اینکه دانش بومی و مهارتهای مردمان ایران زمین همواره به تداوم حیات در شرایط سخت کمک کرده است، ادامه داد: پس از همهگیری کرونا نیز بسیاری از صنعتگران و هنرمندان فارس با وجود مشکلات فراوان توانستند فعالیت خود را ادامه دهند که نشان از تابآوری آنها دارد.
او همچنین از فعالان گردشگری و بومگردی استان قدردانی کرد و گفت: این مجموعهها در خط مقدم بحرانها قرار داشتند و با خلاقیت و استفاده از روشهای نوین، توانستند کسب و کار خود را حفظ کنند.
سرپرست معاونت صنایعدستی استان فارس با بیان اینکه بحران میتواند به فرصتی برای رشد تبدیل شود، گفت: برخی تولیدکنندگان صنایعدستی با کاهش هزینهها، تغییر مکان کارگاه یا یافتن مسیرهای تازه فروش، توانستهاند همچنان در بازار باقی بمانند. اینها نمونههای موفق تابآوری در برابر شرایط دشوار هستند.
سلیمی با بیان اینکه مردم ایران زمین به دلیل شرایط زیست تاریخی خود، مهارت تابآوری را در ذات خود دارند، اضافه کرد: اگر به دانش بومی و امکانات سرزمینمان اعتماد کنیم، بدون تردید آیندهای روشن برای صنایع فرهنگی و هنری کشور رقم خواهد خورد.