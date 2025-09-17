به گفته رئیس مرکز ملی فضای مجازی در داخل کشور اقدامات خوبی در حوزه اخبار جعلی انجام شده، اما همچنان در این زمینه چالش‌هایی وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - پویش ملی مواجهه با اخبار جعلی و پایگاه اینترنتی این پویش ملی پیش از ظهر امروز چهارشنبه (۱۴۰۴/۰۶/۲۶) با حضور سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی رونمایی شد.

در این مراسم، آقامیری با اشاره به اهمیت نگاه جامع به مسئله سواد فضای مجازی گفت: سواد فضای مجازی بیشتر در حوزه رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته که باید این نگاه اصلاح شده و به صورت جامع و در تمامی حوزه‌ها همچون آموزش، امنیت، خدمات کاربردی و... برای شناسایی رویکرد‌ها و نگاه‌ها مورد توجه گیرد.

وی با اشاره به این که با گسترش سواد فضای مجازی در تمامی لایه ها، چالش‌های تصمیم گیری برای تحولات در لایه سیاست گذاری کاهش خواهد یافت، افزود: مهمترین چالش در دنیا در این حوزه اخبارجعلی است که به عنوان یک چالش امنیت ملی، تمامی کشور‌ها با آن درگیر هستند که خوشبختانه در داخل کشور اقدامات خوبی در این حوزه اتفاق افتاده، اما همچنان در مقابله با اخبار جعلی درباره ایران در سایر کشور‌ها با چالش رو‌به‌رو هستیم.

دکتر آقامیری تاکید کرد: باید برای مقابله با اخبار جعلی در خارج از مرز‌های کشور سازوکار طراحی شود. در داخل کشور نیز بحث فرهنگ سازی و آگاه سازی با آموزش برای همه گروه‌های اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم توسعه هوش مصنوعی در کشور، تصریح کرد: در دنیای امروز که هوش مصنوعی محور اصلی است باید با سرعت بیشتری در مسیر توسعه این فناوری، گام برداشت.

در ادامه این جلسه پویش ملی مواجهه با اخبار جعلی تشریح شده و اعلام شد که این پویش با هدف شناسایی و توانمندسازی کنشگران، مربیان و فعالان دغدغه‌مند اجتماعی، چارچوب سازی محتوایی، ترویج مهارت‌های سواد فضای مجازی، تولید و باز نشر روایت‌های صحیح، ایجاد حساسیت اجتماعی و تولید گفتمان عمومی و مستند سازی و معرفی الگو‌های موفق مردمی در کنشگری اجتماعی، راه اندازی شده است. در این پویش ملی، سیاست‌ها و اقدامات به صورت هدفمند برای گروه‌های مختلف حاکمیتی و دولتی، مدنی و کنشگران اجتماعی و نهاد خانواده با تمرکز بر والدین، معلمین و فرزندان طراحی شده است.

همچنین در این مراسم، در راستای شناخت، مهارت افزایی و مقابله موثر با پدیده رو به گسترش اخبار جعلی، از پایگاه پویش ملی مواجهه اخبار جعلی (AntiFakeNews.ir) رونمایی شد. این پایگاه قرار است با رویکردی چندلایه، از تولید ادبیات تخصصی تا آموزش همگانی، به مرجعی ملی در عرصه سواد فضای مجازی و صیانت از حقیقت تبدیل شود.

این پویش به همت سازمان فضای مجازی سراج راه اندازی شده است.

برچسب ها: محتوای فضای مجازی ، سواد فضای مجازی
