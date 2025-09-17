تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا ۲ رو در روی هم قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور و با قضاوت گمینی نیون روبش از سریلانکا از ساعت ۱۹:۳۰ و در ورزشگاه زعبیل شهر دبی به مصاف هم رفتند.

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، رامین رضاییان، حسین گودرزی، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

ترکیب الوصل:

خالد سیف الجنیبی، سوفیان بوفطینی، آدریلسون شاونان، پدرو مالهیرو، هوگو گونکالوس، رناتو تاپیا، سرجینیو، فابیو لیما، نیکولاس خیمنز، علی صالح و ماتیوس سالدانیا

دقایق حساس بازی:

دقیقه ۳: روی دفع ناقص توپ توسط آرمین سهرابیان، توپ در بیون محوطه جریمه به لیما رسید و او با شوتی سرضرب موفق شد دروازه استقلال را در این بازی باز کند.

دقیقه ۱۱: روی اشتباه و دفع ناقص عارف آقاسی خیمنز موفق شد برای دومین بار دروازه استقلال را باز کند.

دقیقه ۱۵ : شوت یاسر آسانی را دروازه بان الوصل به زیبایی مهار و راهی کرنر کرد تا پای بازیکن استقلال به گل باز نشود.
 
دقیقه ۲۶: استقلالی‌ها حمله ای را به سمت دروازه الوصل تدارک دیدند که در محوطه جریمه توپ به آسانی رسید اما ضربه این بازیکن از دقت کافی برخوردار نبود و راهی اوت شد.
 
دقیقه ۳۱: روی ضد حمله بازیکنان الوصل توپ در نزدیکی محوطه جریمه به سرجینیو رسید و او اقدام به شوت زنی کرد که آدان توپ را به زیبایی مهار کرد.
 
دقیقه ۴۰: سرجینیو در موقعیتی تک به تک با دروازه بان استقلال گل سوم الوصل را به ثمر برساند.
 
دقیقه ۴۴: بازیکنان استقلال پس از دریافت گل سوم سراسر به سمت دروازه الوصل حمله ور شدند و پس از چند رفت و برگشت توپ، روزبه چشمی با شوتی زمینی موفق شد دروازه الوصل را باز کند تا حساب کار ۳ بر یک شود.
 
نیمه اول این بازی با نتیجه ۳ بر یک به نفع تیم الوصل به پایان  رسید.
 
دقیقه ۵۱: یاسر آسانی با حرکتی در عرض و با پیش روی تا نزدیکی محوطه جریمه الوصل قصد شوت زنی داشت که با دخالت به موقع مدافع این تیم توپ از پای این بازیکن فاصله گرفت.
 
دقیقه ۵۴: در برخورد جونیور مهاجم الوصل با آدان در محوطه جریمه استقلال، داور به سود نماینده امارات پنالتی گرفت.
 
دقیقه ۵۵: فابیو لیما موفق شد گل دوم خود و چهارم الوصل را در این بازی به ثمر برساند.
 
دقیقه ۷۰: بازی آرام دنبال می شود و دو تیم حمله ای را به سمت دروازه ها تدارک نمی بینند.
 
دقیقه ۷۱: جونیور موفق شد در بین مدافعان استقلال گل پنجم الوصل را به راحتی به ثمر برساند.
 
دقیقه ۸۵: بوفتینی موفق شد روی یک ارسال، با ضربه سر گل ششم را برای الوصل به ثمر برساند.
 
در دقیقه ۹۰ جونیور گل هفتم را برای الوصل به ثمر رساند.
 
در نهایت این بازی ۷ بر یک به نفع الوصل امارات به پایان رسید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۹ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
اینم از فساد در فوتبال.بخورید و جوانارو الاف کنید و آخرشم هفتا نوش جان کنید.اگه تو خاک ایرانم بود همین بود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۶ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
فحش جدید استقلال
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
علی پروین هم ازشما ره 7 هم بدش امد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۵ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
فقط بلدید پول بگیرید
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۲ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
مفت خورای به درد نخور شما رو چه فوتبال آخه جز آبرو ریزی چیزی ندارید
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
ایران تا فوتبال عادی فاصله داره چه برسه به نخبگان آسیا......
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
حیف پول بیت المال که به اینامیدن
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عبود
۱۵:۱۳ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
به جهت این دستاورد تاریخی یک صفر به رقم قراردشان اضافه کنید
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
قدیما سوراخ بود لباس وصله می زدن اونم یه سوراخ نه 7 تا
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
حتی اگر استقلال هفت صفر هم می برد من راضی نیستم یک ریال بی ارزش مملکت رو خرج این لگد زدن به توپ کنید
۰
۱۴
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۳:۳۳ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
یک مشت مفت خور
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
ببینید نتیجه این خصوصی سازی ها و خصولتی ها چیه !! مثل هلدینگ پتروشیمی و فولاد و ... که پول های هنگفت بیت المال دست عده ای میوفته و بریز و بپاش میکنن !! یه نمونه کوچک ش رو در استقلال و سپاهان و ... داریم میبینیم
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
راستی حضور جناب "سیدورف" چی شد ؟؟ که اون هم از اول معلوم بود مانور تبلیغاتی و ضد و بند میلیاردی برای مدیران بی کفایت و دلال صفت بود
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
لطفا نظرات مردم رو به برنامه های تلویزیون مثل فوتبال برتر و شب های فوتبالی و ... بدید تا همه متوجه بشند مردم خوب میدونند چه خبره ،، فساد و هزینه های هزاران میلیاردی و مدیریت بی کفایت و دلال بازی ها در فوتبال
۰
۱۱
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۱:۵۰ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
حرام تان باشد از بابت دستمزدهای میلیاردی که می گیرد و آبروی ایران را می برید فوتبال مزخرف بی کیفیت لعنت بی نهایت بر مهدی تاج و دلالان فوتبال هیچ ایرانی راضی نیست از بیت المال مملکت خرج فوتبال بی خاصیت بشود
۰
۱۵
پاسخ دادن
