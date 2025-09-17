باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور و با قضاوت گمینی نیون روبش از سریلانکا از ساعت ۱۹:۳۰ و در ورزشگاه زعبیل شهر دبی به مصاف هم رفتند.

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، رامین رضاییان، حسین گودرزی، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

ترکیب الوصل:

خالد سیف الجنیبی، سوفیان بوفطینی، آدریلسون شاونان، پدرو مالهیرو، هوگو گونکالوس، رناتو تاپیا، سرجینیو، فابیو لیما، نیکولاس خیمنز، علی صالح و ماتیوس سالدانیا

دقایق حساس بازی:

دقیقه ۳: روی دفع ناقص توپ توسط آرمین سهرابیان، توپ در بیون محوطه جریمه به لیما رسید و او با شوتی سرضرب موفق شد دروازه استقلال را در این بازی باز کند.

دقیقه ۱۱: روی اشتباه و دفع ناقص عارف آقاسی خیمنز موفق شد برای دومین بار دروازه استقلال را باز کند.

دقیقه ۱۵ : شوت یاسر آسانی را دروازه بان الوصل به زیبایی مهار و راهی کرنر کرد تا پای بازیکن استقلال به گل باز نشود.

دقیقه ۲۶: استقلالی‌ها حمله ای را به سمت دروازه الوصل تدارک دیدند که در محوطه جریمه توپ به آسانی رسید اما ضربه این بازیکن از دقت کافی برخوردار نبود و راهی اوت شد.

دقیقه ۳۱: روی ضد حمله بازیکنان الوصل توپ در نزدیکی محوطه جریمه به سرجینیو رسید و او اقدام به شوت زنی کرد که آدان توپ را به زیبایی مهار کرد.

دقیقه ۴۰: سرجینیو در موقعیتی تک به تک با دروازه بان استقلال گل سوم الوصل را به ثمر برساند.

دقیقه ۴۴: بازیکنان استقلال پس از دریافت گل سوم سراسر به سمت دروازه الوصل حمله ور شدند و پس از چند رفت و برگشت توپ، روزبه چشمی با شوتی زمینی موفق شد دروازه الوصل را باز کند تا حساب کار ۳ بر یک شود.

نیمه اول این بازی با نتیجه ۳ بر یک به نفع تیم الوصل به پایان رسید.

دقیقه ۵۱: یاسر آسانی با حرکتی در عرض و با پیش روی تا نزدیکی محوطه جریمه الوصل قصد شوت زنی داشت که با دخالت به موقع مدافع این تیم توپ از پای این بازیکن فاصله گرفت.

دقیقه ۵۴: در برخورد جونیور مهاجم الوصل با آدان در محوطه جریمه استقلال، داور به سود نماینده امارات پنالتی گرفت.

دقیقه ۵۵: فابیو لیما موفق شد گل دوم خود و چهارم الوصل را در این بازی به ثمر برساند.

دقیقه ۷۰: بازی آرام دنبال می شود و دو تیم حمله ای را به سمت دروازه ها تدارک نمی بینند.

دقیقه ۷۱: جونیور موفق شد در بین مدافعان استقلال گل پنجم الوصل را به راحتی به ثمر برساند.

دقیقه ۸۵: بوفتینی موفق شد روی یک ارسال، با ضربه سر گل ششم را برای الوصل به ثمر برساند.

در دقیقه ۹۰ جونیور گل هفتم را برای الوصل به ثمر رساند.

در نهایت این بازی ۷ بر یک به نفع الوصل امارات به پایان رسید.