رییس دانشگاه علوم پزشکی زابل گفت: تداوم طوفان شن و گرد و غبار در سه روز گذشته موجب مراجعه حدود ۷۰۰ نفر از شهروندان به مراکز بهداشتی و درمانی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ حسین شهدادی گفت: از این تعداد ۶۴ نفر بستری و ۶۳۶ نفر بهصورت سرپایی درمان شدند.
وی تاکید کرد: وزش طوفان شن که از سه روز گذشته در شهرستانهای زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز شدت گرفته، مشکلات بسیاری را برای ساکنان این مناطق بوجود آورده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی زابل ادامه داد: بیشتر بیماران مراجعهکننده دچار مشکلات تنفسی، قلبی عروقی و چشمی بودند و تعدادی از آنها نیز در پی حوادث ترافیکی ناشی از کاهش دید افقی به مراکز درمانی مراجعه کردند.
شهدادی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۴ هزار نفر در منطقه سیستان بر اثر طوفان شن و گرد و غبار به مراکز درمانی مراجعه کردهاند که برخی از آنان نیازمند بستری بودند و بقیه بهصورت سرپایی مداوا شدند.
ایرنا