معاون وزیر جهاد گفت: تاکنون ۹۰ درصد اراضی تحت کشت مکانیزه برداشت می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی پیرامون وضعیت تولید برنج گفت: بنابر آمار مجموع سطح شالیزارهای کشور ۶۷۰ هزارهکتار بود که ۴۵۰ هزارهکتار از این سطح مربوط به ۲ استان شمالی است که عمده تولیدات ما را برعهده دارند.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که امسال ۲ میلیون تن محصول برداشت شود و خوشبختانه به رغم شرایط خشکسالی در ۲ استان شمالی که پایگاه تولید برنج کشور هستند، مشکلی نداشتیم‌.

آنجفی درباره آخرین وضعیت سرانه مصرف برنج بیان کرد: بنابر آمار رسمی سرانه مصرف به ازای هرنفر ۳۵ کیلو در سال است که براین اساس سالانه ۳.۲ میلیون تن برنج نیاز داریم که امسال  حدود ۲ میلیون تن در داخل تولید و مابقی از طریق واردات باید تامین کنیم که تدارکات لازم دیده و حدود یک میلیون و ۲۵۰  هزارتن در برنامه تامین و واردات است که بخشی وارد شده و مابقی برحسب شرایط بازار تا پایان سال وارد می شود.

معاون وزیر جهاد با اشاره به اقدامات مکانیزه برنج و اثر آن در افزایش بهره وری تولید افزود: اقدامات خوبی در راستای توسعه مکانیزه برنج انجام شده به طوریکه تاکنون ۹۰ درصد اراضی تحت کشت مکانیزه برداشت می شود و دیگر عملیات کشاورزی زراعت برنج بالای ۷۰ درصد تحت مکانیزاسیون قرار دارد، همچنین پرداخت تسهیلات به شالیکاران، خدمات فنی و کارشناسی و تامین نهاده های تولید و طرح جهش دیمزارها در استان های شمالی همچون خشکه کاری برنج، توسعه ارقام پرمحصول و انتقال اخرین تکنولوژی در اختیار بهره برداران قرار می دهیم که با استمرار این سیاست تا پایان برنامه هفتم به خودکفایی ۹۰ درصد دست می یابیم.

برچسب ها: تولید برنج ، واردات برنج
خبرهای مرتبط
دریافت جریمه ۱۰ درصدی از برنج وارداتی به ایران
شناسنامه دار شدن برنج کیفی راهی برای کاهش قیمت از مزرعه تا سفره
تولید برنج به یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن می‌رسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ساعات کاری جدید ادارات، مدارس و بانک‌ها اعلام شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه
علت گرانی مرغ گرمای هوا بود
مصرف روزانه بنزین به ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده است
کاهش دمای هوا در نوار شمالی کشور از ابتدای هفته آینده
برخورد با فروشندگان روغن بالاتر از نرخ مصوب
تلاش دولت برای ورود نخستین محموله بنزین سوپر وارداتی طی هفته‌های آتی
دستورالعمل ناظر بر «حساب امانی و خدمات بانکی مرتبط با آن» به شبکه بانکی ابلاغ شد
تسهیل تجارت و سرمایه گذاری مشترک بین ایران و افغانستان
سرمایه ۹ هزار همتی راه‌های کشور/ آماده‌سازی ماشین‌آلات در استان‌ها برای فصل سرما
آخرین اخبار
ضرورت واردات یک میلیون و ۲۵۰ هزارتن برنج تا پایان سال
آغاز مزایده ۶ هزار میلیاردی کالای تملیکی با عرضه خودروی داخلی و خارجی
افزایش ۱۱ درصدی صادرات کشاورزی در ۴ ماهه نخست امسال
تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در آستانه کمیسیون نوزدهم
دستورالعمل ناظر بر «حساب امانی و خدمات بانکی مرتبط با آن» به شبکه بانکی ابلاغ شد
کاهش دمای هوا در نوار شمالی کشور از ابتدای هفته آینده
علت گرانی مرغ گرمای هوا بود
تولید شیرخام به ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتن رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه
اختصاص ۱۱ همت منابع صندوق ملی مسکن به تکمیل زیرساخت‌های آب و برق سایت‌های مسکونی
شناسنامه دار شدن برنج کیفی راهی برای کاهش قیمت از مزرعه تا سفره
ساعت شروع کار ادارت اعلام شد
ساعات کاری جدید ادارات، مدارس و بانک‌ها اعلام شد
تلاش دولت برای ورود نخستین محموله بنزین سوپر وارداتی طی هفته‌های آتی
تسهیل تجارت و سرمایه گذاری مشترک بین ایران و افغانستان
آغاز ثبت سفارش حبوبات سهمیه فصل پاییز از ۲۹ شهریور
مصرف روزانه بنزین به ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده است
سرمایه ۹ هزار همتی راه‌های کشور/ آماده‌سازی ماشین‌آلات در استان‌ها برای فصل سرما
برخورد با فروشندگان روغن بالاتر از نرخ مصوب
تصویب مولدسازی ۱۰۷ ملک دولتی به ارزش ۲۵۰۰ میلیارد تومان
کاهش هدر رفت انرژی از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به توانیر
روند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور اعلام شد
۶۵۰ میلیون حساب بانکی؛ پنج برابر میانگین جهانی
هزینه ۳۰ همتی منابع داخلی در شهر‌های جدید
۲ هزار همت سهم صنعت و معدن از GDP در سال ۱۴۰۳
هدف گذاری برای تجارت ۱۰ میلیارد دلاری بین ایران و پاکستان/ برقرای پرواز‌های مستقیم بین ایران و پاکستان+فیلم
بازار محصولات پروتئینی کی به آرامش می‌رسد؟
بارش باران در اردبیل و گیلان
میوه ارزان شد/ کمبودی در عرضه میوه های نوبرانه پاییز نداریم
قیمت مرغ با کاهش گرمای هوا متعادل می‌شود