باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی پیرامون وضعیت تولید برنج گفت: بنابر آمار مجموع سطح شالیزارهای کشور ۶۷۰ هزارهکتار بود که ۴۵۰ هزارهکتار از این سطح مربوط به ۲ استان شمالی است که عمده تولیدات ما را برعهده دارند.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که امسال ۲ میلیون تن محصول برداشت شود و خوشبختانه به رغم شرایط خشکسالی در ۲ استان شمالی که پایگاه تولید برنج کشور هستند، مشکلی نداشتیم‌.

آنجفی درباره آخرین وضعیت سرانه مصرف برنج بیان کرد: بنابر آمار رسمی سرانه مصرف به ازای هرنفر ۳۵ کیلو در سال است که براین اساس سالانه ۳.۲ میلیون تن برنج نیاز داریم که امسال حدود ۲ میلیون تن در داخل تولید و مابقی از طریق واردات باید تامین کنیم که تدارکات لازم دیده و حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزارتن در برنامه تامین و واردات است که بخشی وارد شده و مابقی برحسب شرایط بازار تا پایان سال وارد می شود.

معاون وزیر جهاد با اشاره به اقدامات مکانیزه برنج و اثر آن در افزایش بهره وری تولید افزود: اقدامات خوبی در راستای توسعه مکانیزه برنج انجام شده به طوریکه تاکنون ۹۰ درصد اراضی تحت کشت مکانیزه برداشت می شود و دیگر عملیات کشاورزی زراعت برنج بالای ۷۰ درصد تحت مکانیزاسیون قرار دارد، همچنین پرداخت تسهیلات به شالیکاران، خدمات فنی و کارشناسی و تامین نهاده های تولید و طرح جهش دیمزارها در استان های شمالی همچون خشکه کاری برنج، توسعه ارقام پرمحصول و انتقال اخرین تکنولوژی در اختیار بهره برداران قرار می دهیم که با استمرار این سیاست تا پایان برنامه هفتم به خودکفایی ۹۰ درصد دست می یابیم.