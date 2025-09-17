باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست (SCMP) به نقل از منابعی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ممکن است در اواخر اکتبر یا اوایل نوامبر از چین بازدید کند.
به گزارش این روزنامه، دولت چین در اوایل سپتامبر دعوتنامهای برای سفر رسمی به ترامپ ارسال کرده است که معمولاً نشان میدهد مقدمات در «مرحله نهایی» هستند. انتظار میرود این سفر در حاشیه اجلاس اپک در کره جنوبی در ۳۱ اکتبر تا ۱ نوامبر انجام شود.
این منبع خاطرنشان کرد: «چند موضوع کوچک و نامشخص وجود دارد. اما مسائل اصلی از قبل حل شدهاند. اوضاع در حال شکلگیری است.» وی افزود که مذاکرات میتواند به «یک قرارداد جدید برای خرید کالاهای آمریکایی» منجر شود و هواپیماهای بوئینگ «به احتمال زیاد» در این فهرست قرار دارند، زیرا واشنگتن چین را برای تهیه ۵۰۰ هواپیما تحت فشار قرار میدهد.
این منبع همچنین گفت که علاوه بر بازدید از پکن، به ترامپ پیشنهاد سفر با قطار سریعالسیر به یک شهر دیگر چین، به احتمال زیاد شانگهای، داده شده است.
روزنامه SCMP گزارش داد که شی جینپینگ، رئیس جمهور چین ممکن است در سال ۲۰۲۶ پس از سفر پیشبینی شده ترامپ، به ایالات متحده سفر کند. در عین حال، این روزنامه خاطرنشان کرد که واشنگتن نگران است که این سفر به عنوان امتیازی برای پکن تلقی شود.
منبع دیگری به این روزنامه گفت: «در نهایت، رئیس جمهور ترامپ حرف آخر را در مورد اینکه میخواهد به کجا برود و چه کاری در چین انجام دهد، میزند. به نظر میرسد که او شخصاً از این سفر بسیار هیجانزده است، اما باید به تیم خود نیز گوش دهد.»
اگر این سفر انجام شود، اولین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به چین در هشت سال گذشته خواهد بود. آخرین سفر از این دست در سال ۲۰۱۷، در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ انجام شد.
ترامپ پیش از این اعلام کرده بود که قصد دارد در ۱۹ سپتامبر با شی جین پینگ تلفنی صحبت کند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا بعداً تصریح کرد که دو رهبر شرایط نهایی توافق در مورد فعالیت آینده شبکه اجتماعی تیک تاک چین در ایالات متحده را تصویب خواهند کرد.