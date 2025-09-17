کارآگاهان با تلاش شبانه روزی اعضای باندی که با طراحی سناریوی مفقودی کامیون و محموله آن قصد داشتند علاوه بر سرقت، خسارت نیز از بیمه دریافت کنند را شناسایی و دستگیر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ضرغام آذین اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده‌ای با موضوع مفقودی یک فرد و کامیون حامل بار، موضوع برای بررسی تخصصی به کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی محول شد.

وی افزود: بررسی ها نشان داد، راننده کامیون به همراه دو همدستش با هماهنگی قبلی و تحت پوشش بارگیری رسمی از شرکت، محموله حمل شده به مقصد یکی از استان‌های شمالی کشور را در مسیر تخلیه و سرقت کردند، در ادامه نیز کامیون را رها کردند.

معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: کارآگاهان پلیس با پیدا کردن سرنخ‌هایی از متهم اصلی در یکی از شهرهای جنوبی کشور بلافاصله وی را به همراه همدستانش در یک عملیات غافلگیرانه شناسایی و دستگیر کردند.

وی گفت: در بازجویی‌های انجام شده، متهمان به صراحت اعتراف کردند سرقت محموله با برنامه ریزی قبلی و با همدستی سایر عوامل صورت گرفته و آن‌ها قصد داشتند علاوه بر فروش محموله که ورق‌های مسی به ارزش ۸۶ میلیارد ریال بوده در قبال دریافت ۱۷۳ عدد سکه طلا و همچنین با سو استفاده از پوشش بیمه، خسارت کلانی نیز از شرکت بیمه دریافت کنند.

سردار آذین ضمن توصیه به شرکت‌ها و صاحبان بار، افزود: ضمن استفاده از رانندگان مورد اعتماد و دارای سابقه روشن، بر روند حمل و نقل کالا و مسیر حرکت خودروهای باری نظارت دقیق داشته باشند.

وی با بیان اینکه لازم است شرکت‌ها با رعایت اصول ایمنی و استفاده سامانه‌های هوشمند ردیابی، مانع از سو استفاده افراد سودجو شوند، تاکید کرد: با هر گونه اقدام مجرمانه در حوزه سرقت و کلاهبرداری قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

منبع: فراجا

برچسب ها: باند کلاهبردار ، باند گروگانگیری
خبرهای مرتبط
رویای ویزای استرالیا، اتباع هندوستانی را به تله گروگانگیران انداخت
۴ نفر از اعضای باند گروگان گیری در شرق کرمان کمتر از ۲۴ ساعت بازداشت شدند
پایان کابوس گروگانگیری در مشهد؛ باند مخوف متلاشی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سودجویی ۳ شرکت بازار برنج را در کشور به هم ریخت
هلاکت ۲ نفر از اشرارِ مسلح در منطقه کویری حلوان
دهک‌بندی طبق دارایی اشخاص تعیین می‌شود/شرکت‌های خصوصی از کارت کارپردازان برای جابجایی پول استفاده نکنند
آخرین وضعیت لایحه اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران
کلاهبرداری ۴۰ میلیاردی از ۱۸۰۰ نفر با لینک جعلی
عباسعلی نوبخت، سرپرست سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران شد
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی بزرگراه‌ها و معابر تهران
کشف ۱۲.۷ کیلو تریاک جاسازی شده در فرودگاه امام خمینی
دستگیری سارقین مسلح خودرو در حین ارتکاب جرم
پایتخت درگیر ترافیک نمایشگاهی؛ آیا نمایشگاه‌ها به شهر آفتاب کوچ می‌کنند؟
آخرین اخبار
باند سرقت و کلاهبرداری میلیاردی منهدم شد
ماجرای تکان‌دهنده پزشکی که در حین عمل جراحی خواب بود + فیلم
واحد تجاری برگزارکننده فشن شو خلاف اخلاق و عفت عمومی پلمب شد
دهک‌بندی طبق دارایی اشخاص تعیین می‌شود/شرکت‌های خصوصی از کارت کارپردازان برای جابجایی پول استفاده نکنند
فرماندار تهران: آینده کشور وابسته به توسعه فضاهای آموزشی است
کشف ۱۲.۷ کیلو تریاک جاسازی شده در فرودگاه امام خمینی
پرداخت رهن و اجاره ۹۵ درصد از آسیب‌دیدگان جنگ تعیین تکلیف شد
۶۱ درصد حوادث هفته گذشته کشور مربوط به تصادفات جاده‌ای بود
رونمایی از پایانه شهید شیعه زاده با طرحی ایرانی، اسلامی در دل تجریش
متروی تهران آماده استقبال از مهر؛ از صفرشویی قطار‌ها تا ارتقاء روشنایی ایستگاه‌ها
کلاهبرداری ۴۰ میلیاردی از ۱۸۰۰ نفر با لینک جعلی
سودجویی ۳ شرکت بازار برنج را در کشور به هم ریخت
آمار بالای مرگ و میر در تصادف مربوط به موتورسواران + فیلم
توصیه پلیس به موتورسواران ۲۵ تا ۳۵ سال + فیلم
چگونه با کلام نیک ارتباط را تقویت کنیم؟ + فیلم
برپایی ۱۰۶ پایگاه جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد
هلاکت ۲ نفر از اشرارِ مسلح در منطقه کویری حلوان
مختاری پس از ۳۷ سال از سازمان بوستان‌های شهرداری تهران رفت
دادستان کل کشور: هوش مصنوعی باید در خدمت عدالت، اخلاق و حاکمیت قانون باشد
عباسعلی نوبخت، سرپرست سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران شد
دستگیری سارقین مسلح خودرو در حین ارتکاب جرم
موتورسواران با رعایت قوانین، جان خود را ایمن نگه دارند
تصویب بسته‌ای جامع برای پیشگیری از جرائم گمرکی
استخدام بیش از ۴ هزار معلول در دستگاه‌های دولتی
دادستان تهران: در صدور قرار‌ها به ویژه قرار‌های منجر به بازداشت دقت شود
مقاوم‌سازی ۵ ساختمان آسیب‌دیده جنگ با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان
پایتخت درگیر ترافیک نمایشگاهی؛ آیا نمایشگاه‌ها به شهر آفتاب کوچ می‌کنند؟
آخرین وضعیت لایحه اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی بزرگراه‌ها و معابر تهران
هوای تهران آلوده و در وضعیت نارنجی است