کارآگاهان با تلاش شبانه روزی اعضای باندی که با طراحی سناریوی مفقودی کامیون و محموله آن قصد داشتند علاوه بر سرقت، خسارت نیز از بیمه دریافت کنند را شناسایی و دستگیر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ضرغام آذین اظهار کرد: در پی ارجاع پروندهای با موضوع مفقودی یک فرد و کامیون حامل بار، موضوع برای بررسی تخصصی به کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی محول شد.
وی افزود: بررسی ها نشان داد، راننده کامیون به همراه دو همدستش با هماهنگی قبلی و تحت پوشش بارگیری رسمی از شرکت، محموله حمل شده به مقصد یکی از استانهای شمالی کشور را در مسیر تخلیه و سرقت کردند، در ادامه نیز کامیون را رها کردند.
معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: کارآگاهان پلیس با پیدا کردن سرنخهایی از متهم اصلی در یکی از شهرهای جنوبی کشور بلافاصله وی را به همراه همدستانش در یک عملیات غافلگیرانه شناسایی و دستگیر کردند.
وی گفت: در بازجوییهای انجام شده، متهمان به صراحت اعتراف کردند سرقت محموله با برنامه ریزی قبلی و با همدستی سایر عوامل صورت گرفته و آنها قصد داشتند علاوه بر فروش محموله که ورقهای مسی به ارزش ۸۶ میلیارد ریال بوده در قبال دریافت ۱۷۳ عدد سکه طلا و همچنین با سو استفاده از پوشش بیمه، خسارت کلانی نیز از شرکت بیمه دریافت کنند.
سردار آذین ضمن توصیه به شرکتها و صاحبان بار، افزود: ضمن استفاده از رانندگان مورد اعتماد و دارای سابقه روشن، بر روند حمل و نقل کالا و مسیر حرکت خودروهای باری نظارت دقیق داشته باشند.
وی با بیان اینکه لازم است شرکتها با رعایت اصول ایمنی و استفاده سامانههای هوشمند ردیابی، مانع از سو استفاده افراد سودجو شوند، تاکید کرد: با هر گونه اقدام مجرمانه در حوزه سرقت و کلاهبرداری قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
منبع: فراجا