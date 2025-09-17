آیین اعطای نشان «پارسی جان ملی» امروز ۲۶ شهریور ماه در حوزه‌هنری برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - آیین اعطای نشان «پارسی جان‌ ملی» به همت دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری انقلاب اسلامی، عصر امروز چهارشنبه۲۶ شهریور ماه در سالن مهر حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت و سپس سرود ملی کشورمان پخش شد.

ناصر فیض ضمن تشکر از حاضران در برنامه گفت: به هرحال در این مراسم بنا است، افرادی معرفی شوند کسانی که دل در گروی عشق به زبان فارسی دارند. بنظرم زبان اهمیت به سزایی دارد و وظیفه تک‌تک ما حفظ این زبان است؛ زیرا زبان بیانگر هویت فرهنگ و اصالت ما است.

وی ادامه داد: «پارسی جان ملی» عنوانی است که در یک الی دو سال اخیر در حوزه هنری نامش را می‌شنویم. از بدو تاسیس حوزه یکی از جایگاه های کلانی که حوزه به آن توجه داشت، شعر و ادبیات بود.واحدها و دفاتر مختلف حوزه هنری گواه می‌دهد که حوزه به هنر و مخصوصا ادبیات فارسی توجه کرده است. اما رویداد «پارسی جان ملی» به جهت رقم زدن اتفاقات خوب است. امیدواریم نشان «پارسی جان ملی» باعث شود، دیگران که جایگاه کلان‌تر و بزرگ‌تری در جامعه دارند، جدی‌تر به این مسئله بپردازند. 

فیض عنوان کرد: امروز قرار است از کسی تجلیل شود که شاهد آثار درخشان از ایشان با عنوان کاروان شعر، موسیقی، ادبستان، دستان و دیگر برنامه‌ها بودیم.

پارسی جان ملی

"«پارسی جان ملی» ماهانه ادامه دار خواهد بود

سپس میلاد عرفان‌پور شاعر و ترانه سرا گفت: از این به بعد شاهد این خواهیم بود که سه نهاد حقیقی یا حقوقی به انتخاب کارشناسان، نشان پارسی را دریافت کنند تا از این جهت دست مریزادی به کسانی بگوییم که دل در گرو پارسی و این آب و خاک دارند.

وی ادامه داد: جایزه «پارسی جان ملی» یک حرکت مستمر است که ماهانه ادامه دار خواهد بود. هرچیزی که با دل و جان برای زبان فارسی تمهید شده باشد این امر را در بر می‌گیرد. ان‌شاءالله امشب این جایزه با شکوه در شان زبان فارسی رقم بخورد.

مراسم اعطای نشان پارسی جان ملی

موسیقی پیوند ناگسستنی با شعر دارد

ساعد باقری معلم، شاعر و پژوهشگر در این مراسم بیان کرد: واقعا حاصل بعضی از نکوداشت‌ها دامنه‌هایی پیدا می‌کنند‌. گاهی وقت‌ها این مسائل و اتفاقات رخ نمی‌دهد و اکنون این فرصت را غنیمت می‌شمارم. باید از بانیان این جلسه تشکر کنم که حواسشان به مطلبی است که دیگران حواسشان نیست. غالبا در حوزه فرهنگ و هنر، ما بر روی موارد سلبی تاکید داریم. خدا خیر دهد به هرکسی که به حواسش به ارج زبان فارسی است‌. 

وی ادامه‌داد: در ایران موسیقی پیوند ناگسستنی با شعر و ادبیات داشته است. معمولا شعر متجلی‌ترین و جذاب ترین بخشی است که در گوش مخاطب معمول هم خوش می‌نشیند. 

هنرمندان حوزه هنری را از خود بدانند

در ادامه حسام الدین سراج بیان کرد: خوشحالم که چنین محفلی در حوزه هنری درحال برگزاری است. بعد از سالیان سال خوب است که هنرمندان حوزه هنری را از خود بدانند و در این محافل حاضر شوند.

سید محمد مناجاتی ضمن خوشامدگویی به حاضران گفت: امروزه کمتر مجال هست برای پرداختن به این گنج پر رنگ حالا اسمش ادبیات است یا هر چیز دیگری‌. این میراث کهنی که است که ما رسیده است. از دوستانم در حوزه هنری و دیگر دوستان سپاسگزارم.

سپس تندیس، لوح، نشان و دیگر هدایای پارسی جان ملی به سید محمد مناجاتی تقدیم شد.

نشان پارسی جان ملی

برچسب ها: ادبیات فارسی ، حوزه هنری
خبرهای مرتبط
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
از بغداد تا تهران؛ سمپوزیوم هنر در برابر جنگ به یاد شهیده عالی خانی
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
جان پناه روایتی از جانفشانی خانواده دانشمندان هسته‌ای/ جنگ ۱۲ روزه روی صحنه تئاتر
نمایشگاه «هنر در برابر جنگ» افتتاح شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جبلی: مدرسه تلویزیونی ایران همزمان با بازگشایی مدارس راه اندازی می‌شود
خاطره شنیدنی بازیگر «۲۳ نفر» از حضور حاج قاسم سلیمانی در پشت صحنه فیلم + فیلم
حدادیان: عظمت مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه جهان را شگفت‌زده کرد
جدید‌های هفته در آخرین روز‌های تابستان معرفی شد
جان پناه روایتی از جانفشانی خانواده دانشمندان هسته‌ای/ جنگ ۱۲ روزه روی صحنه تئاتر
«به وقت سحر» روایتی از جنگ ۱۲ روزه در تهران
اطلاعیه سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور در خصوص اعلام نتایج سومین آزمون کتبی صلاحیت حرفه‌ای سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره سال ۱۴۰۴
معرفی دبیر جشنواره هنرهای تجسمی فجر تا هفته آینده/ دبیر جشنواره تجسمی فجر به زودی معرفی می‌شود
«تایپیست هنرمند»؛ داستانی از خلاقیت در قاب شبکه نمایش
معاون‌گردشگری: بهترین ابزار مقابله با ایران‌هراسی ساخت مستند از جاذبه‌های ایران است
آخرین اخبار
نشان «پارسی جان ملی» به محمد مناجاتی اهدا شد
اجرای طرح خبرنگاری خوداتکا در خبرگزاری صداوسیما آغاز شد
«زنگ امید» به صدا درآمد؛ روایت نوجوانانی که تسلیم نشدند
اکران فیلم سینمایی «اشک هور» در قطعه شهدا
«یوز» از ۲ مهر به سینما‌ها می‌آید/ یک سفر پرماجرا با یوز ایرانی
آثار بخش صحنه‌ای جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی اعلام شد
اطلاعیه سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور در خصوص اعلام نتایج سومین آزمون کتبی صلاحیت حرفه‌ای سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره سال ۱۴۰۴
ویژگی بارز اشعار استاد شهریار + فیلم
جدید‌های هفته در آخرین روز‌های تابستان معرفی شد
«دوبرو» از افق؛ روایتی از شهید ایرانی در بوسنی
هویت و عدالت، ۲ بال پرواز و پیشرفت
حدادیان: عظمت مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه جهان را شگفت‌زده کرد
جبلی: مدرسه تلویزیونی ایران همزمان با بازگشایی مدارس راه اندازی می‌شود
جان پناه روایتی از جانفشانی خانواده دانشمندان هسته‌ای/ جنگ ۱۲ روزه روی صحنه تئاتر
معاون‌گردشگری: بهترین ابزار مقابله با ایران‌هراسی ساخت مستند از جاذبه‌های ایران است
اکران نسخه ترمیم شده «باشو غریبه کوچک» در موزه سینما
پوستر سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان رونمایی شد
تقدیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان اوقاف از رادیو اربعین در دو مراسم جداگانه
بازگشت سینمای کلاسیک به شبکه نمایش سیما
معرفی دبیر جشنواره هنرهای تجسمی فجر تا هفته آینده/ دبیر جشنواره تجسمی فجر به زودی معرفی می‌شود
خاطره شنیدنی بازیگر «۲۳ نفر» از حضور حاج قاسم سلیمانی در پشت صحنه فیلم + فیلم
«به وقت سحر» روایتی از جنگ ۱۲ روزه در تهران
یک جایزه و سه حضور جهانی برای انیمیشن «چاوک»  
زن ایرانی در تاریخ همواره تدبیرگر بوده است/ دشمنان با محوریت زن به جنگ فرهنگی آمده‌اند
حضور انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان در نمایشگاه کتاب بغداد
«تایپیست هنرمند»؛ داستانی از خلاقیت در قاب شبکه نمایش