باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - آیین اعطای نشان «پارسی جان‌ ملی» به همت دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری انقلاب اسلامی، عصر امروز چهارشنبه۲۶ شهریور ماه در سالن مهر حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت و سپس سرود ملی کشورمان پخش شد.

ناصر فیض ضمن تشکر از حاضران در برنامه گفت: به هرحال در این مراسم بنا است، افرادی معرفی شوند کسانی که دل در گروی عشق به زبان فارسی دارند. بنظرم زبان اهمیت به سزایی دارد و وظیفه تک‌تک ما حفظ این زبان است؛ زیرا زبان بیانگر هویت فرهنگ و اصالت ما است.

وی ادامه داد: «پارسی جان ملی» عنوانی است که در یک الی دو سال اخیر در حوزه هنری نامش را می‌شنویم. از بدو تاسیس حوزه یکی از جایگاه های کلانی که حوزه به آن توجه داشت، شعر و ادبیات بود.واحدها و دفاتر مختلف حوزه هنری گواه می‌دهد که حوزه به هنر و مخصوصا ادبیات فارسی توجه کرده است. اما رویداد «پارسی جان ملی» به جهت رقم زدن اتفاقات خوب است. امیدواریم نشان «پارسی جان ملی» باعث شود، دیگران که جایگاه کلان‌تر و بزرگ‌تری در جامعه دارند، جدی‌تر به این مسئله بپردازند.

فیض عنوان کرد: امروز قرار است از کسی تجلیل شود که شاهد آثار درخشان از ایشان با عنوان کاروان شعر، موسیقی، ادبستان، دستان و دیگر برنامه‌ها بودیم.

"«پارسی جان ملی» ماهانه ادامه دار خواهد بود

سپس میلاد عرفان‌پور شاعر و ترانه سرا گفت: از این به بعد شاهد این خواهیم بود که سه نهاد حقیقی یا حقوقی به انتخاب کارشناسان، نشان پارسی را دریافت کنند تا از این جهت دست مریزادی به کسانی بگوییم که دل در گرو پارسی و این آب و خاک دارند.

وی ادامه داد: جایزه «پارسی جان ملی» یک حرکت مستمر است که ماهانه ادامه دار خواهد بود. هرچیزی که با دل و جان برای زبان فارسی تمهید شده باشد این امر را در بر می‌گیرد. ان‌شاءالله امشب این جایزه با شکوه در شان زبان فارسی رقم بخورد.

موسیقی پیوند ناگسستنی با شعر دارد

ساعد باقری معلم، شاعر و پژوهشگر در این مراسم بیان کرد: واقعا حاصل بعضی از نکوداشت‌ها دامنه‌هایی پیدا می‌کنند‌. گاهی وقت‌ها این مسائل و اتفاقات رخ نمی‌دهد و اکنون این فرصت را غنیمت می‌شمارم. باید از بانیان این جلسه تشکر کنم که حواسشان به مطلبی است که دیگران حواسشان نیست. غالبا در حوزه فرهنگ و هنر، ما بر روی موارد سلبی تاکید داریم. خدا خیر دهد به هرکسی که به حواسش به ارج زبان فارسی است‌.

وی ادامه‌داد: در ایران موسیقی پیوند ناگسستنی با شعر و ادبیات داشته است. معمولا شعر متجلی‌ترین و جذاب ترین بخشی است که در گوش مخاطب معمول هم خوش می‌نشیند.

هنرمندان حوزه هنری را از خود بدانند

در ادامه حسام الدین سراج بیان کرد: خوشحالم که چنین محفلی در حوزه هنری درحال برگزاری است. بعد از سالیان سال خوب است که هنرمندان حوزه هنری را از خود بدانند و در این محافل حاضر شوند.

سید محمد مناجاتی ضمن خوشامدگویی به حاضران گفت: امروزه کمتر مجال هست برای پرداختن به این گنج پر رنگ حالا اسمش ادبیات است یا هر چیز دیگری‌. این میراث کهنی که است که ما رسیده است. از دوستانم در حوزه هنری و دیگر دوستان سپاسگزارم.

سپس تندیس، لوح، نشان و دیگر هدایای پارسی جان ملی به سید محمد مناجاتی تقدیم شد.