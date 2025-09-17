تیم ملی هندبال پسران زیر ۱۷ سال ایران با غلبه بر حریف سرشناس خود برنده جدال صدرنشینی گروه D شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران در آخرین و مهمترین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا و در بازی برای صدرنشینی، به مصاف کره‌جنوبی یکی از قدرت‌های برتر آسیا رفت و در پایان ۶۰ دقیقه جدال سخت و نفسگیر با نتیجه ۳۱ بر ۲۵ برنده این دیدار شد. 

نکته قابل توجه این پیروزی ثبت پیروزی تیم ملی هندبال ایران برابر کره‌جنوبی بعد از ۱۹ سال است. آخرین بار سال ۸۵ تیم ملی هندبال نوجوانان ایران موفق به شکست کره‌جنوبی شد و حالا بعد از ۱۹ سال بار دیگر در رده‌های پایه، ایران مقتدرانه از سد یکی از قدرت‌های برتر آسیا گذشت. 

تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران با این پیروزی و کسب هر ۶ امتیاز ممکن مرحله مقدماتی صدرنشین گروه D شد و به دور بعد صعود کرد. 

حریفان مرحله بعدی تیم ملی هندبال کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا در پایان بازی‌های امشب مشخص خواهد شد. 

نتایج کامل دیدار‌های تیم ملی هندبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا:

 ایران ۶۵ - مالدیو ۴

ایران ۴۴ - سوریه ۲۲

ایران ۳۱ - کره جنوبی ۲۵

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا از ۲۴ شهریور آغاز می‌شود و تا ۳ مهر ادامه دارد. دو تیم برتر این رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان در این رده سنی را کسب می‌کنند.

