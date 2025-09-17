مراسم آغاز اجرای طرح خبرنگاری خود اتکا در معاونت سیاسی رسانه ملی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم آغاز اجرای طرح خبرنگاری خود اتکا در معاونت سیاسی رسانه ملی با حضور عابدینی معاون سیاسی و جمعی از مدیران معاونت سیاسی برگزار شد.

در ابتدا وثوقی راد، رئیس خبرگزاری صدا و سیما، گفت:امروز ثمره و نتیجه تلاش همکارانم را که در برابر حمله دشمن برای خاموش کردن جریان اصلی اطلاع‌رسانی کشور ایستادگی کردند، به اطلاع می‌رسانم. دشمن با هدف قطع ارتباط اطلاع‌رسانی، ساختمان شیشه‌ای محل اصلی کار ما را هدف قرار داد، اما با اقدام شجاعانه، مسئولانه و بی‌نظیر همکاران معاونت سیاسی این حرکت نامتعارف و غیرانسانی ناکام ماند.

وی افزود: در لحظه وقوع حادثه، آنتن شبکه خبر با وجود تمام سختی‌ها و محدودیت‌ها بلافاصله بازگشت و مخاطبان سراسر کشور و جهان توانستند به دریافت اخبار ادامه دهند؛ این موفقیت نتیجه تلاش مستمر و پایدار همه همکاران معاونت سیاسی و خبرگزاری جمهوری اسلامی بود.

وثوقی عنوان کرد: همکاران ما از همان دقایق نخست، گزارش‌های لحظه‌ای بحران را تهیه و به مخاطبان منتقل کردند. با وجود از دست دادن امکانات و شرایط غیرمتعارف، آنها مسئولیت مهم اطلاع‌رسانی در زمان بحران را به بهترین نحو انجام دادند و نیاز‌های خبری مردم را برآورده ساختند.

رئیس خبرگزاری صدا و سیما افزود: تجربه این روز‌ها به ما آموخت چگونه در سخت‌ترین شرایط نیز ماموریت خود را به نحو موثر انجام دهیم و این تجربیات را به زودی در کار‌های روزمره خود به کار خواهیم گرفت تا اطلاع‌رسانی بهتر و موثرتری داشته باشیم.

وی در پایان تاکید کرد: وظیفه ما ارائه اطلاع‌رسانی دقیق و واقعی درباره اتفاقات کشور و جهان است و سلامت شما و خانواده‌هایتان برای ما مهم است.

در ادامه عابدینی، معاون سیاسی رسانه ملی گفت: امروز دقیقاً سه ماه از حادثه تلخ ۲۶ خرداد می‌گذرد؛ روزی که دشمن با حملات موشکی گسترده ساختمان شیشه‌ای خبرگزاری را هدف قرار داد و قصد داشت جریان اصلی اطلاع‌رسانی کشور را قطع کند. با این حال، همکاران ما با تلاش خستگی‌ناپذیر و همتی مثال‌زدنی توانستند در برابر این هجمه سنگین مقاومت کنند.

وی افزود: واحد‌های مختلف معاونت سیاسی و دوستانی که مسئولیت پشتیبانی را بر عهده داشتند، از همان روز اول بدون وقفه و با دقت کامل، کار‌های پشتیبانی را انجام دادند. من شخصاً گاهی به آشپزخانه سر می‌زدم تا ببینم وضعیت چطور است و می‌دیدم که با چه اراده‌ای همکاران ما در این شرایط سخت کار می‌کنند.

معاون سیاسی صدا و سیما با یادآوری نام نیما رجب پور سردبیر شهید شبکه خبر ۲ گفت: شهید رجب‌پور سردبیر شهید شبکه خبر ۲ تا آخرین لحظه در کنار ما ایستاد و جان خود را در راه اطلاع‌رسانی فدا کرد. روحش شاد و شاهد تلاش‌های بی‌وقفه همکاران ما باشد. از خانم امامی که به چهره‌ای جهانی در حوزه رسانه تبدیل شد، تا آقای هومن خلیلی و سایر عزیزانی که تا آخرین لحظه با جان و دل ایستادند، باید قدردانی کنیم.

عابدینی ادامه داد:شاید باورش سخت باشد، اما دشمن بیش از ۱۳ موشک به ساختمان شیشه‌ای زد. دو موشک به ضلع غربی اصابت کرد که اگر منفجر می‌شد، کل سازه فرو می‌ریخت و فاجعه‌ای بزرگ رخ می‌داد. این واقعیت نشان می‌دهد که دشمن از هیچ خط قرمزی عبور نکرد و قصد داشت یک قتل‌عام خبری در جامعه رسانه‌ای کشور ایجاد کند.

وی تأکید کرد: تفاوت خبرنگاران تلویزیون با رسانه‌های مکتوب در این است که تلویزیون تمام ابزار و امکاناتش محدود است و از دست رفتن هر بخشی از این مجموعه آسیب جبران‌ناپذیری است. همکاران ما در استودیوها، کارگردانی، صدابرداری، نظارت پخش و تصویربرداری با تمام توان و تخصصشان درخشیدند و در این شرایط دشوار، چراغ اطلاع‌رسانی را روشن نگه داشتند.

معاون سیاسی صدا و سیما به تلاش‌های مدیریت خبرگزاری و آقای وثوقی اشاره کرد و افزود:ما به همراه مدیریت خبرگزاری و تمام واحد‌ها توانستیم در کمتر از یک هفته، یک استودیوی جدید با ظرفیت قابل توجه را به فناوری HD مجهز کنیم؛ کاری بسیار دشوار که در شرایط عادی هم سخت است و زیر آتش موشک‌ها انجام شد.

عابدینی ادامه داد:اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم در هر نقطه از کشور، چه در داخل صدا و سیما یا حتی استان‌ها، شبکه خبری را راه‌اندازی کنیم. این تجربه، برگ زرینی در تاریخ اطلاع‌رسانی کشور است و نشان داد که حتی در شرایط جنگی و بحران، می‌توان اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع داشت.

وی همچنین از سختی‌های حضور بیش از ۱۱۰۰ نفر همکار رسانه‌ای که به دلیل آسیب به ساختمان شیشه‌ای آواره شدند، یاد کرد و گفت:ما مجبور شدیم در خودرو‌ها و استودیو‌های موقت و پراکنده کار کنیم، اما هیچگاه رسالت خود را فراموش نکردیم. هنوز به همه اهدافی که در ذهن داریم نرسیده‌ایم، اما با صبر و تلاش ادامه خواهیم داد.

عابدینی در سخنانش به مقاله‌ای که ده سال پیش درباره خبرنگاری خودکفا نوشته بود اشاره کرد و گفت: آن زمان فکر نمی‌کردم روزی مجبور شویم در شرایطی اینچنین سخت و بحرانی به صورت خودکفا کار کنیم، اما امروز آن روز‌ها فرا رسیده است و ما آماده‌ایم تا در هر شرایطی ماموریت خود را به بهترین شکل انجام دهیم.

معاون سیاسی صدا و سیما عنوان کرد: من خود تجربه جنگ‌های مختلف را دارم، اما نکته‌ای که در روز‌های اول بسیار جلب توجه کرد نقش درخشان خانم‌ها بود. خانم امامی اولین کسی بود که درخشید و تا روز بعد تمامی مجریان زن در قاب تلویزیون حضور داشتند. حتی برخی از گویندگان تا نیمه‌های شب در محل حضور داشتند.

عابدینی ادامه داد:هفته گذشته ما در مراسمی در محل جدید خبرگزاری گرد هم آمدیم تا ضمن قدردانی از تلاش‌ها، نظرات دوستان را درباره ساختمان جدید بشنویم. اعتقاد دارم خرد جمعی به ما کمک کرد تا شرایط دشوار را پشت سر بگذاریم.

معاون سیاسی صدا و سیما در بخش دیگری از سخنانش به موضوع خوداتکایی خبرنگاران اشاره کرد و گفت:این موضوع تازه‌ای نیست، اما امروز رسماً شروع شده است. ما اکنون آمادگی داریم تجهیزات قابل حملی شامل دوربین، لپ‌تاپ، نور و صدا را به تعداد کافی در اختیار خبرنگاران بگذاریم تا مستقل و سریع بتوانند خبر تولید و ارسال کنند. این کار را با خلاقیت و بدون هزینه‌های چند ده میلیاردی انجام دادیم.

وی با اشاره به حمایت جامعه رسانه‌ای اظهار داشت:از اساتید دانشگاه تهران گرفته تا بازنشسته‌ها و حتی خانواده‌های آنها اعلام آمادگی کردند که در این مسیر به ما کمک کنند. این اقدام بزرگ بدون تلاش همه شما امکان‌پذیر نبود.

عابدینی عنوان کرد: با امکانات جدید در سایت جام جم آماده‌ایم هر زمان لازم باشد، در مکان‌های خودمان به فعالیت ادامه دهیم. دشمن تمام تلاش خود را کرد، اما ناکام ماند و بعید است چنین حماقتی را دوباره تکرار کند.

وی در پایان ضمن محکومیت حمله به ساختمان شیشه‌ای گفت:هدف قرار دادن خبرنگاران بی‌دفاع که فقط به دنبال انتقال حقیقت هستند، نشان از درماندگی و جنایتکاری رژیم تروریستی صهیونیستی دارد. این اقدام وحشیانه را به شدت محکوم می‌کنیم.