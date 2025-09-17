سفر ترامپ به انگلیس با استقبال رسمی پادشاه و نمایش نظامی همراه شد اما در عین حال هزاران معترض در لندن علیه او راهپیمایی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به انگلیس سفر کرده تا با نخست وزیر و پادشاه این کشور دیدار کند، شهر لندن امروز شاهد تظاهرات هزاران نفر از مخالفان او بود. 

این معترضان که بعضا پرچم فلسطین را در دست داشتند یا پلاکارد‌هایی با عنوان «ترامپ فاشیست» را بالای سر برده بودند، عصر امروز به سمت ساختمان پارلمان حرکت کردند.

چارلز سوم، پادشاه انگلیس امروز از ترامپ در قلعه ویندزور استقبال کرد. ترامپ پس از استقبال نظامی، به آرامگاه ملکه الیزابت دوم رفته و بعد به همراه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، سوزی وایلز، رئیس دفتر و دیگر مقامات آمریکایی برای دیدن اجرای موسیقی گروه کر به کلیسا رفت.

تحلیلگران می‌گویند این نمایش نظامی و استقبال از ترامپ عمدی است و هدف از آن تقویت روابط انگلیس با آمریکا در میانه جنگ تعرفه‌ای او است. گفته می‌شود برای ترامپ که بسیار علاقمند به استقبال‌های این چنینی است، ۱۲۰ اسب و هزار و ۳۰۰ سرباز در نظر گرفته شده بود.

کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس پس از توافق با ترامپ برای کاهش برخی از تعرفه‌ها، همچنان خواهان تغییر  بیشتر در قراردادهای تجاری است. ترامپ نیز در روز سه‌شنبه گفت: «آن‌ها می‌خواهند ببینند که آیا می‌توانند توافق تجاری را کمی اصلاح کنند یا خیر.»

پیش از این و در روز سه‌شنبه، پلیس انگلیس اعلام کرد که چهار نفر پس از نمایش تصاویر ترامپ در کنار اپستین بر روی یکی از برج‌های قلعه ویندزور دستگیر شده‌اند. شایان ذکر است که ترامپ در آن زمان آنجا نبود.

تظاهرات علیه ترامپ

مخالفان ترامپ در لندن

راهپیمایی ضد ترامپ

منبع: گاردین

