رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که موشک‌های سیستم‌های هیمارس و پاتریوت در دو بسته اول تجهیزات نظامی به اوکراین از آمریکا گنجانده خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا اعلام کرد که موشک‌های سیستم‌های هیمارس و پاتریوت در دو بسته اول تجهیزات نظامی به اوکراین از ایالات متحده تحت برنامه PURL، هر کدام به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار، گنجانده خواهند شد.

وی گفت: "ما بیش از دو میلیارد دلار از شرکای خود تحت برنامه PURL دریافت کرده‌ایم. دو بسته اول هر کدام ۵۰۰ میلیون دلار ارزش دارند. من همه چیزهایی را که در این بسته‌ها گنجانده خواهد شد، فاش نمی‌کنم، اما آنها شامل موشک‌هایی برای سیستم‌های پاتریوت و HIMARS خواهند بود."

زلنسکی افزود که اوکراین انتظار دارد در ماه اکتبر کمک‌های بیشتری از کشورهای اروپایی تحت برنامه PURL به ارزش ۱.۵ تا ۱.۶ میلیارد دلار دریافت کند.

پیش از این، پاتریک ترنر، نماینده ناتو در کی‌یف گفته بود که تحویل سلاح‌های آمریکایی خریداری شده توسط کشورهای ناتو تحت برنامه PURL (لیست اولویت‌بندی شده الزامات اوکراین) به اوکراین آغاز شده است. این اطلاعات توسط سفارت اوکراین در ایالات متحده تأیید شده است.

