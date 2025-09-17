وزیر خارجه گفت: ایران با رویکردی مسئولانه وارد گفت‌و‌گو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد و شیوه‌نامه روشنی راجع به نحوه ایفای تعهدات پادمانی تدوین کرد. اکنون نوبت طرف‌های مقابل است که از این فرصت برای تداوم مسیر دیپلماتیک استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، در تماس تلفنی مشترک راجع به موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران گفت‌و‌گو کردند. 

در این تماس، وزیر امور خارجه ایران با اشاره به موضع اصولی ایران مبنی بر اهمیت حفظ فضای گفت‌و‌گو و دیپلماسی برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها، اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های لغو شده شورای امنیت را فاقد هرگونه توجیه قانونی و منطقی دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مسئولانه وارد گفت‌و‌گو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده و شیوه‌نامه روشنی راجع به نحوه ایفای تعهدات پادمانی ایران در وضعیت جدید تدوین کرد که لازم است اهمیت و ارزش این اقدام از سوی همه طرف‌ها درک شود. اکنون نوبت طرف‌های مقابل است که از این فرصت برای تداوم مسیر دیپلماتیک و جلوگیری از یک بحران قابل اجتناب استفاده کنند و جدیت و باورمندی خود را نسبت به دیپلماسی نشان دهند. 

عراقچی تاکید کرد ایران برای رسیدن به راه حل منصفانه و متوازن که متضمن منافع متقابل باشد آمادگی دارد؛ نیل به چنین هدفی مستلزم رویکرد مسئولانه و مستقل از سوی سه کشور اروپایی و خودداری از تاثیرپذیری از ناحیه بازیگرانی است که هیچ ارزشی برای دیپلماسی و اصول و قواعد حقوق بین‌الملل قائل نیستند.

در این گفت‌وگوی تلفنی، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های متقابل برای تداوم دیپلماسی مورد تبادل نظر قرار گرفت.

برچسب ها: وزیر امور خارجه ، آژانس بین المللی اتمی
خبرهای مرتبط
عراقچی: ایران قربانی یکجانبه‌گرایی و ماجراجویی‌های خطرناک آمریکا است
عراقچی: فعال‌سازی اسنپ‌بک اقدامی در جهت افزایش تنش است
دیدار سفیر جدید ایران در ساحل عاج با عراقچی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش معاون تشریفات ریاست جمهوری به حاشیه‌های یک عکس
سخنگوی دولت: تبادل پیام‌های غیرمستقیم با آمریکا ادامه دارد
عراقچی: فعال‌سازی اسنپ‌بک اقدامی در جهت افزایش تنش است
لاریجانی: همکاری‌های اقتصادی و امنیتی ایران و عربستان سازمان یافته‌تر گسترش می‌یابد
آمادگی‌های نیرو‌های مسلح دشمنان را از خیال تهاجم مجدد به کشور بر حذر داشته است
پزشکیان: موازی‌کاری‌ها باید سامان داده شود
اختلال GPS چه زمانی برطرف می‌شود؟
تبریک قالیباف به قهرمانان کشتی آزاد
روند بازسازی منازل آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه توسط شهرداری تهران
پزشکیان: انتظار داریم کارشناسان راهکار‌های بهینه کردن هزینه‌ها را به دولت ارائه دهند
آخرین اخبار
اختلال GPS چه زمانی برطرف می‌شود؟
جایگزینی آیین‌نامه نام‌گذاری روز‌ها و مناسبت‌ها پس از ۱۶ سال
پزشکیان: انتظار داریم کارشناسان راهکار‌های بهینه کردن هزینه‌ها را به دولت ارائه دهند
روند بازسازی منازل آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه توسط شهرداری تهران
پزشکیان: موازی‌کاری‌ها باید سامان داده شود
عارف: دولت چهاردهم تفاوتی بین دانشگاه دولتی و غیردولتی قائل نیست
سخنگوی دولت: تبادل پیام‌های غیرمستقیم با آمریکا ادامه دارد
لاریجانی: همکاری‌های اقتصادی و امنیتی ایران و عربستان سازمان یافته‌تر گسترش می‌یابد
آمادگی‌های نیرو‌های مسلح دشمنان را از خیال تهاجم مجدد به کشور بر حذر داشته است
ورود دیوان محاسبات کشور به عدم واریز سهم خرید آمبولانس از محل یک درصد فروش خودرو و موتورسیکلت
تبریک قالیباف به قهرمانان کشتی آزاد
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی اکبری اقامه می‌شود
واکنش معاون تشریفات ریاست جمهوری به حاشیه‌های یک عکس
عراقچی: فعال‌سازی اسنپ‌بک اقدامی در جهت افزایش تنش است
ضرر کارگاه‌های تولیدی از قطعی برق را چند ماه بعد خواهیم دید
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۶ شهریور
وزارت خارجه: سیاست‌های آمریکا در قبال ایران مداخله‌جویانه و مزورانه است
رئیس سازمان انرژی اتمی: سفر به وین با دستاورد‌های مهم به پایان رسید
قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان نمادی از همبستگی و تلاش جمعی است
دیدار لاریجانی با بن سلمان و وزیر دفاع سعودی
پیام تبریک رهبری انقلاب به تیم ملی کشتی آزاد
پیام تبریک فرمانده کل ارتش به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد