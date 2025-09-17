باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق گزارشی که روز چهارشنبه توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در سرزمینهای اشغالی فلسطین منتشر شد، حداقل ۷۵ فلسطینی، از جمله یک نوجوان ۱۷ ساله، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در بازداشت اسرائیل جان باختهاند. این گزارش مقامات اسرائیلی را به شکنجه سیستماتیک، بدرفتاری عمدی و محرومیت از مراقبتهای پزشکی متهم کرد.
این دفتر اعلام کرد که مقامات اسرائیلی «باید فوراً به شکنجه سیستماتیک و سایر بدرفتاریها با فلسطینیهایی که در زندانها و سایر بازداشتگاهها نگهداری میشوند، پایان دهند و حق زندگی آنها را حفظ و تضمین کنند.»
از این تعداد، ۴۹ نفر اهل غزه، ۲۴ نفر اهل کرانه باختری و دو نفر شهروند فلسطینی اسرائیل بودند. ۱۹ مورد دیگر مرگ توسط مقامات اسرائیلی بدون جزئیات کافی برای تأیید هویت تأیید شد. حداقل پنج فلسطینی، از جمله یک نوجوان ۱۶ ساله، اندکی پس از تیراندازی نیروهای امنیتی اسرائیل، در بازداشت جان باختند و برخی از آنها بدون مراقبت پزشکی به موقع، جان باختند.
در این گزارش به ضرب و شتم مکرر، غرق مصنوعی، موقعیتهای استرسزا، خشونت جنسی، گرسنگی و محرومیت از بهداشت و مراقبتهای پزشکی اشاره شده است.
حداقل ۲۲ نفر از بازداشتشدگانی که جان باختند، دارای بیماریهای زمینهای بودند، در حالی که شهادتها و گزارشهای کالبدشکافی در ۱۲ مورد نشان میدهد که مرگ پس از شکنجه یا ضرب و شتم رخ داده است.
این دفتر همچنین به امتناع اسرائیل از رعایت حکم دادگاه عالی در ۷ سپتامبر مبنی بر دستور بهبود تأمین مواد غذایی برای زندانیان و تلاش برای پنهان کردن گزارشها در مورد شرایط بازداشت اشاره کرد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد با هشدار به اینکه چنین اقداماتی ممکن است به منزله جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت باشد، اعلام کرد: «اسرائیل موظف است به تمام اقداماتی که منجر به شکنجه یا سایر بدرفتاریها میشود، پایان دهد و از همه بازداشتشدگان در برابر چنین اقداماتی محافظت کند، از جمله با اطمینان از دسترسی منظم زندانیان به خانوادههایشان، وکلایشان، دادگاهها و بازرسیهای منظم نهادهای مستقل مانند کمیته بینالمللی صلیب سرخ از بازداشتگاهها. اسرائیل باید از حق حیات همه زندانیان محافظت و به آن احترام بگذارد و باید دسترسی به مراقبتهای پزشکی کافی را فراهم کند، از جمله اطمینان حاصل کند که زندانیان از شرایط موجود نمیمیرند.»
منبع: آناتولی