باشگاه خبرنگاران جوان؛ عیسی چشم براه -در چارچوب هفته چهارم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور ساعت ۱۹ فردا (۲۷ شهریور) تیم در استادیوم ورزشی خلیج فارس با تیم هوادار تهران دیدار میکند.
اما دیگرنماینده استان تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس شناور سازی قشم از ساعت ۱۹ فردا مهمان تیم پارس جنوبی جم است.
تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۴ امتیاز در جایگاه یازدهم و تیم شناور سازی قشم با ۶ امتیاز در جایگاه چهارم جدول رده بندی قرار دارند.
لیگ دسته اول فوتبال کشور جام آزادگان با حضور ۱۸ تیم در حال برگزار است.