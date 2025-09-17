نمایندگان هرمزگان در هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف حریفان خود می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عیسی چشم براه -در چارچوب هفته چهارم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور ساعت ۱۹ فردا (۲۷ شهریور) تیم در استادیوم ورزشی خلیج فارس با تیم هوادار تهران دیدار می‌کند.

اما دیگرنماینده استان تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس شناور سازی قشم از ساعت ۱۹ فردا مهمان تیم پارس جنوبی جم است. 

تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۴ امتیاز در جایگاه یازدهم و تیم شناور سازی قشم با ۶ امتیاز در جایگاه چهارم جدول رده بندی قرار دارند.

لیگ دسته اول فوتبال کشور جام آزادگان با حضور ۱۸ تیم در حال برگزار است.

برچسب ها: لیگ دسته اول فوتبال کشور ، نمایندگان هرمزگان
خبرهای مرتبط
برد و باخت نمایندگان هرمزگان در لیگ دسته اول فوتبال کشور
پیروزی پالایش نفت بندرعباس مقابل شهر راز شیراز در لیگ دسته اول فوتبال کشور
پیروزی پالایش نفت بندرعباس مقابل داماش گیلان در لیگ دسته اول فوتبال کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انهدام شبکه قاچاق سوخت در رودان؛ ۷ نفر بازداشت شدند
جدال نمایندگان هرمزگان در لیگ دسته اول فوتبال کشور
اجرای طرح توانمندسازی و آموزشی کادا برای ۱۲۰ نفر از دانش آموزان هرمزگانی
آخرین اخبار
اجرای طرح توانمندسازی و آموزشی کادا برای ۱۲۰ نفر از دانش آموزان هرمزگانی
جدال نمایندگان هرمزگان در لیگ دسته اول فوتبال کشور
انهدام شبکه قاچاق سوخت در رودان؛ ۷ نفر بازداشت شدند
سرقت مسلحانه از یک طلافروشی + فیلم
مرادی: پیوند دانشگاه و صنعت، راه‌حل مشکلات هرمزگان