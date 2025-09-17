باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر نفت پس از دیدار و گفتوگو با سرگئی تیسیلیوف، وزیر انرژی فدراسیون روسیه و الکسی میلر، مدیرعامل شرکت گازپروم روسیه از پیگیری دستاوردهای هجدهمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و برنامهریزی برای برگزاری کمیسیون نوزدهم در تهران خبر داد.
محسن پاکنژاد گفت: در این دیدار پیرو نشست اخیر رؤسای جمهوری ایران و روسیه در اجلاس شانگهای، موضوعهای مرتبط با کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه مطرح شد.
دستاوردهای هجدهمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که در مسکو برگزار شد، نیازمند پیگیریهای بیشتر بود که در این نشست پیگیریها بهطور جدی بررسی شد.
برخی محورهای همکاری نیاز به بازنگری و گفتوگو داشت که مجددا بحث و بررسی شد و به نتیجه رسید.
در خصوص زمانبندی و دستورجلسه این نشست نیز مباحثی مطرح شد که انشاءلله در موقعیت مقتضی به اطلاع هموطنان عزیز میرسد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت