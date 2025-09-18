باشگاه خبرنگاران جوان - ربیع‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی در برنامه رادیو اقتصادی درمورد حجم زیاد نقدینگی کشور به عنوان مرکز کشور گفت: نقدینگی از نظر تعریفی که دارد، اسکناس و مسکوک که در دست مردم است و به اضافه پول نقدی که در خزانه‌های بانک‌هاست و سپرده‌های دیداری و مدت‌دار که آن M۱ و M۲ و شبه‌پول را تشکیل می‌دهند. یعنی به مجموعه این‌ها نقدینگی می‌گویند.

ربیع‌زاده ادامه داد: بحثی که ما داریم در ارتباط با آن موردی که رئیس کل در رابطه با توزیع عادلانه منابع و مصارف در استان‌ها مطرح کرد تکلیف برنامه هفتم پیشرفت است که الان ما در برنامه هفتم پیشرفت هستیم و در قسمت سیاست‌های پولی برنامه هفتم پیشرفت این گونه آمده است که بانک مرکزی باید فرآیندهای اعطای تسهیلات را طوری اصلاح کند که در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی به گونه‌ای مدیریت شود که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و برخوردار در آخر مثلاً برنامه هفتم طوری شود که حداقل ۲۰ درصد این نسبت اضافه شود و بانک مرکزی مکلف است هر سال، گزارش این عملکرد را به کمیسیون‌های برنامه بودجه، محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارائه دهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: خاستگاه قانونی تکلیفی که رئیس کل اعلام کرده برنامه هفتم پیشرفت است و بانک مرکزی مکلف است این کار را انجام دهد و باید با آمار و اطلاعات با این موضوع برخورد کنیم.

ربیع‌زاده افزود: در پایان مرداد سال جاری، ۱۴ هزار همت سپرده‌های بانک‌ها بوده است و سپرده‌های قانونی را از آن کم کردم که در واقع، منابع آزاد شناخته شود. از این ۱۴ هزار و ۴۳۸ همت، حدود ۶۰ درصد این سپرده‌ها در تهران متمرکز است. بلافاصله، این نسبت در استان‌های دیگر به شدت کاهش پیدا می‌کند. یعنی در اصفهان ۴ درصد، در خراسان رضوی ۳.۶، در مازندران ۲.۳ و به همین ترتیب، تا در استان‌هایی مثل خراسان جنوبی و این‌ها، رقم‌های بسیار کم در حد مثلاً ۶۰ همتی می‌شوند.