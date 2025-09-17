باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در جلسه ستاد انتخابات فارس، بر اهمیت برگزاری سالم، قانونی و مشارکت‌محور انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید کرد و گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بنیان اداره کشور را بر رأی مردم استوار کرده است؛ چه در قالب انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس، و چه در شکل غیرمستقیم نظیر انتخاب خبرگان که مسئولیت برگزیدن رهبری را دارند.



او انتخابات را «تنفس سیاسی جامعه» خواند و ادامه داد: در شرایطی که مطالبات اجتماعی متراکم می‌شود، انتخابات می‌تواند انرژی نهفته را در مسیر حل مشکلات مردم هدایت کند و به تقویت سرمایه اجتماعی نظام بینجامد.



استاندار فارس با اشاره به نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌عنوان نزدیک‌ترین نهاد به مردم، افزود: در استان‌هایی مانند فارس که دارای جمعیت متکثر شامل شهرنشینان، روستاییان و جمعیت عشایری است، و با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم و ضرورت انسجام و اتحاد ملی، اهمیت این انتخابات دوچندان می‌شود؛ چرا که شوراها حلقه واسط مستقیم میان مردم و حاکمیت‌اند.



امیری با تبیین ماهیت حقوقی انتخابات، آن را جلوه‌ای نوین از عقد وکالت دانست و گفت: رأی مردم، حق‌الناس است و برگزارکنندگان انتخابات باید شرایط لازم برای انعقاد این وکالت را داشته باشند؛ وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اصول این مأموریت ملی امانت‌داری است که بایستی مورد توجه همه مسئولان قرار گیرد.



او با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و رئیس‌جمهور بر سلامت انتخابات، ادامه داد: برگزاری سالم انتخابات نیازمند سازوکارهای دقیق اجرایی و نظارتی است.

نماینده عالی دولت در فارس افزود: مرز نظارت و اجرا باید از هم تفکیک شود تا در فرآیند انتخابات با چالش مواجه نشویم.



امیری بر ضرورت مستندسازی توافقات میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و پرهیز از توافقات شفاهی تأکید کرد و گفت: ملاک و معیار باید قانون باشد و همه اقدامات باید مستند و مشخص صورت گیرد.

او همچنین خواستار تدوین تقویم روزانه انتخابات و تهیه برش استانی از برنامه‌های وزارت کشور و آسیب‌شناسی نظام انتخابات الکترونیک و حل مشکلات احتمالی از هم‌اکنون شد و گفت: «در برخی کشورها، تجربه طولانی انتخابات الکترونیک منجر به کاهش خطا شده است. ما نیز باید نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی و از تجربیات موفق جهانی بهره‌مند شویم.



استاندار فارس در پایان بر فعال‌سازی کمیته حقوقی، برگزاری جلسات مشترک با نهادهای نظارتی، آموزش فرمانداران و بخشداران، و برگزاری آزمون اینترنتی قانون انتخابات شوراها تأکید و تصریح کرد: بر اساس قانون، دستگاه‌ها موظف‌اند امکانات مورد نیاز انتخابات را تأمین کنند لذا باید نیازها را احصا و پیشنهادهای تأمین را ارائه کنیم تا انتخابات پیش‌رو با شکوه و سلامت هرچه بیشتر برگزار شود.

منبع: استانداری فارس