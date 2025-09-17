استاندار فارس در جلسه ستاد انتخابات استان، ضمن تاکید بر ضرورت برگزاری سالم و پرشور انتخابات شوراها، قانون را ملاک و معیار تمامی فعالیت‌های انتخاباتی دانست و بر مستندسازی توافقات میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و پرهیز از توافقات شفاهی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در جلسه ستاد انتخابات فارس، بر اهمیت برگزاری سالم، قانونی و مشارکت‌محور انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید کرد و گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بنیان اداره کشور را بر رأی مردم استوار کرده است؛ چه در قالب انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس، و چه در شکل غیرمستقیم نظیر انتخاب خبرگان که مسئولیت برگزیدن رهبری را دارند.

او انتخابات را «تنفس سیاسی جامعه» خواند و ادامه داد: در شرایطی که مطالبات اجتماعی متراکم می‌شود، انتخابات می‌تواند انرژی نهفته را در مسیر حل مشکلات مردم هدایت کند و به تقویت سرمایه اجتماعی نظام بینجامد.

استاندار فارس با اشاره به نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌عنوان نزدیک‌ترین نهاد به مردم، افزود: در استان‌هایی مانند فارس که دارای جمعیت متکثر شامل شهرنشینان، روستاییان و جمعیت عشایری است، و با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم و ضرورت انسجام و اتحاد ملی، اهمیت این انتخابات دوچندان می‌شود؛ چرا که شوراها حلقه واسط مستقیم میان مردم و حاکمیت‌اند.

امیری با تبیین ماهیت حقوقی انتخابات، آن را جلوه‌ای نوین از عقد وکالت دانست و گفت: رأی مردم، حق‌الناس است و برگزارکنندگان انتخابات باید شرایط لازم برای انعقاد این وکالت را داشته باشند؛ وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اصول این مأموریت ملی امانت‌داری است که بایستی مورد توجه همه مسئولان قرار گیرد.

او با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و رئیس‌جمهور بر سلامت انتخابات، ادامه داد: برگزاری سالم انتخابات نیازمند سازوکارهای دقیق اجرایی و نظارتی است.

نماینده عالی دولت در فارس افزود: مرز نظارت و اجرا باید از هم تفکیک شود تا در فرآیند انتخابات با چالش مواجه نشویم.

امیری بر ضرورت مستندسازی توافقات میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و پرهیز از توافقات شفاهی تأکید کرد و گفت: ملاک و معیار باید قانون باشد و همه اقدامات باید مستند و مشخص صورت گیرد.

او همچنین خواستار تدوین تقویم روزانه انتخابات و تهیه برش استانی از برنامه‌های وزارت کشور و آسیب‌شناسی نظام انتخابات الکترونیک و حل مشکلات احتمالی از هم‌اکنون شد و گفت: «در برخی کشورها، تجربه طولانی انتخابات الکترونیک منجر به کاهش خطا شده است. ما نیز باید نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی و از تجربیات موفق جهانی بهره‌مند شویم.

استاندار فارس در پایان بر فعال‌سازی کمیته حقوقی، برگزاری جلسات مشترک با نهادهای نظارتی، آموزش فرمانداران و بخشداران، و برگزاری آزمون اینترنتی قانون انتخابات شوراها تأکید و تصریح کرد: بر اساس قانون، دستگاه‌ها موظف‌اند امکانات مورد نیاز انتخابات را تأمین کنند لذا باید نیازها را احصا و پیشنهادهای تأمین را ارائه کنیم تا انتخابات پیش‌رو با شکوه و سلامت هرچه بیشتر برگزار شود.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: انتخابات ، قانون ، استاندار فارس ، سیاسی ، جامعه
خبرهای مرتبط
شورای نگهبان پاسدار بی‌مماشات احکام الهی و اسلامی/ صیانت از قانون و امانت‌داری آرا
امنیت پایدار، تنها با پشتوانه مردمی حاصل می‌شود/ ایران، سد راه تحقق اهداف سلطه طلبانه قدرت‌های بزرگ است
ابراهیم حسینی برای سومین سال متوالی به ریاست شورای شهر شیراز رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستگیری عوامل تیراندازی به همیار محیط‌بان در فارس
عاملان نزاع و درگیری در پارک شهر صدرا دستگیر شدند
کشف نوشیدنی‌های بدون مجوز در فراشبند
کلاهبرداری با روش دریافت وام خرید خودرو
برای مقابله با جنگ نرم نیروی قدرتمند بسیج صف‌آرایی کند
فعالیت ۶۳ اقامتگاه سنتی و هتل بوتیک در استان فارس
انتخابات، تنفس سیاسی جامعه است؛ قانون، ملاک اصلی فعالیت‌های انتخاباتی
رخنه مهارت تاب‌آوری عشایر در تار و پود دست‌بافته‌ها
آخرین اخبار
انتخابات، تنفس سیاسی جامعه است؛ قانون، ملاک اصلی فعالیت‌های انتخاباتی
برای مقابله با جنگ نرم نیروی قدرتمند بسیج صف‌آرایی کند
فعالیت ۶۳ اقامتگاه سنتی و هتل بوتیک در استان فارس
رخنه مهارت تاب‌آوری عشایر در تار و پود دست‌بافته‌ها
کشف نوشیدنی‌های بدون مجوز در فراشبند
کلاهبرداری با روش دریافت وام خرید خودرو
عاملان نزاع و درگیری در پارک شهر صدرا دستگیر شدند
دستگیری عوامل تیراندازی به همیار محیط‌بان در فارس
شورای نگهبان پاسدار بی‌مماشات احکام الهی و اسلامی/ صیانت از قانون و امانت‌داری آرا
نیاز به گروه‌های خونی منفی به صورت اورژانسی و فوری در فارس
توسعه متوازن گردشگری در سراسر فارس یکی از اولویت‌های جدی است
عشایر، پدافند غیرعامل واقعی/ از راه‌اندازی پست عشایری تا سامانه خدمات الکترونیکی
۲ کشته و ۳ مصدوم بر اثر واژگونی خودرو در محور کوار به سمت آباده آبگرم