مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان از برگزاری اردوی توانمندسازی و آموزشی "کادا" برای ۱۲۰ دانش آموز تحت حمایت با همکاری موسسه آموزشی امین خبر داد.

حمید باسره، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان با اعلام این خبر گفت: یکی از مهمترین رویکردها و اقدامات کلیدی این نهاد در راستای ارتقاء سطح علمی، آموزشی و رشد فکری و فرهنگی خانواده های تحت حمایت این نهاد، شناسایی نخبگان و کمک به پرورش استعدادهای جوان در بین فرزندان مددجویان و برنامه ریزی و ارائه خدمات با کیفیت توانمندسازی ، آموزشی و حمایتی به دانش آموزان و دانشجویان نخبه از طریق حوزه معاونت امور فرهنگی کمیته امداد امام (ره) است.

باسره افزود: کمیته امداد همواره با برنامه ای مدوّن و مشخص اردوهای آموزشی و توسعه فردی برای نوجوانان و جوانان را با همکاری موسسه های آموزشی برتر کشوری و در راستای کمک به تحقق عدالت اجتماعی و آموزشی و همچنین تقویت بنیه تحصیلی دانش آموزان و ارتقاع سطح فکری و تحصیلی این عزیزان به منظور تسهیل فرآیند ادامه تحصیل و ورود آنان به دانشگاه های ممتاز و همچنین حضور فعالشان در جامعه اجرا می کند که بر همین اساس در سال جاری با همکاری گروه آموزشی امین؛ در قالب طرح پانسیون مطالعاتی "کادا"(کاوش و دانایی) و با هدف افزایش آمادگی و اعتماد به نفس دانش آموزان برای حضور فعال و اثربخش در اجتماع در آینده نزدیک و همچنین کمک به موفقیت آنها در کنکور ورود به دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی کشور به صورت کاملاً رایگان، برای 120 نفر از دانش آموزان تدارک دیده شده است.

این مقام مسئول یادآور شد: دانش آموزان حاضر در پانسیون مطالعاتی کادا از محصلین دوره دوم متوسطه(پایه های دهم،یازدهم و دوازدهم) در رشته های علوم انسانی و علوم تجربی و از شهرستان های مختلف استان در این برنامه شرکت کرده اند که از آموزش های اختصاصی و با کیفیت تحت نظارت اساتید و مدرسان مجرب و متخصص، در این اردوی آموزشی 8 روزه بهره مند خواهند شد.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان با اشاره به اینکه مدرسین گروه آموزشی امین از دانشجویان نخبه و اساتید دانشگاه های شهید بهشتی و صعنتی امیر کبیر و شریف هستند، تصریح کرد: برای برگزاری این اردوی آموزشی، بالغ بر 850 میلیون تومان از محل اعتبارات حوزه معاونت امور فرهنگی کمیته امداد هزینه شده است.

باسره در پایان خاطر نشان کرد : مرحله دوم اردوی آموزشی و توانمدسازی کادا نیز در آذر ماه سال جاری برای دانش آموزان دختر و پسر تحت حمایت کمیته امداد استان هرمزگان برگزار خواهد شد.

منبع:کمیته امدادهرمزگان