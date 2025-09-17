معاون پیشگیری از جرم دادگستری قم گفت: اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با جدیت پیگیری و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعیدکاویانی در همایش آشنایی با صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی که با حضور بخشداران،اعضای شوراهاودهیاران18روستای شهرستان کهک برگزار شد از برخورد جدی دستگاه قضا با بنگاه های بدون پروانه کسب و یا متصل نشده به سامانه کاتب خبر داد.

وی از شهروندان خواست؛ قولنامه های خود را حتما در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمایند.

مسئول منابع طبیعی شهرستان کهک هم در این همایش گفت: پاسخگویی به استعلامات اراضی، در کوتاه ترین زمان انجام می شود.

محمد عبداللهی گفت: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند به کارگروه   رفع تخلفات اداره کل منابع طبیعی مراجعه نمایند.

منبع:صدا و سیما

برچسب ها: اموال غیرمنقول ، پیشگیری از جرم
