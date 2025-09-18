باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمد علی بهپوری مدیرکل دفتر واردات گمرک در برنامه تلویزیونی با بیان اینکه تعیین تکلیف کامیون‌ها و کشنده‌های بلاتکلیف در مرز ایران و ترکیه در دستور کار قرار گرفته است افزود: در حدود یک سال گذشته، بیش از ۵ هزار کامیون و کشنده در کشور ترکیه و گمرک‌های مرزی ایران بلاتکلیف مانده‌اند.

وی ادامه داد: به دلیل مصوبات دولت، کامیون‌ها و کشنده‌هایی که تاریخ ساخت آن‌ها قبل از سال ۲۰۱۹ بوده است، نمی‌توانند به کشور وارد شوند. این قوانین به این دلیل وضع شده‌اند که سن ماشین‌های وارداتی نباید از ۵ سال بیشتر باشد. به همین دلیل، با پایان سال ۱۴۰۳، بخشی از این کامیون‌ها در مرز باقی مانده و نتوانستند وارد کشور شوند.

او یادآور شد:سازمان‌های مختلف مانند گمرک و وزارت صمت در تلاش هستند تا این کامیون‌ها را به کشور برگردانند. بر اساس مصوبه جدید دولت، تمام کامیون‌ها و کشنده‌های مستعمل با سال ساخت ۲۰۱۹ و بعد از آن که تا پایان سال ۱۴۰۳ در ترکیه هستند، می‌توانند وارد ایران شوند.

وی اظهار کرد:طبق مصوبه ۴ شهریور به گمرک و وزارت صمت سه هفته فرصت داده است تا فهرست شماره شاسی (وین نامبر) کامیون‌ها را تهیه و به دولت ارائه دهند. این مصوبه شامل کامیون‌هایی است که در گمرک ترکیه متوقف بوده و همچنین آن‌هایی که در پارکینگ‌ها و دیگر مکان‌ها در ترکیه قرار دارند.

بهپوری با اشاره به مذاکرات فنی ایران و ترکیه گفت: رئیس کل گمرک ایران با همتای ترکیه‌ای خود، جناب آقای اُوچارماک، به صورت وبیناری مباحث فنی را مطرح کرده است. هدف این مذاکرات استخراج تمامی وین نامبرهای موجود در ترکیه و شناسایی کامیون‌ها و کشنده‌های بلاتکلیف بود.

بهپوری به آمار دقیق کامیون‌ها و کشنده‌های موجود در ترکیه اشاره کرد و گفت:- برند داف: ۱۴۷ ، برند ای.بی.کوپ: ۱۵ ،برند مان: ۳۲۲ ،برند بنز: ۲۶۸ ، برند رنو: ۲۹۰ ،برند اسکانیا: ۱۱۶ و برند ولوو: ۳۱۴ فقره است که در مجموع، حدود ۱۴۷۲ شماره شاسی به گمرک ایران اعلام شده است.

وی افزود: تعیین تکلیف کامیون‌ها و کشنده‌های بلاتکلیف در مرز ایران و ترکیه یک گام مهم در راستای تسهیل تجارت و واردات و صادرات است. با همکاری و هماهنگی بین گمرک‌های دو کشور و اجرای مصوبات دولت، امید می‌رود که این مسئله به زودی حل و فصل شود و کامیون‌داران بتوانند به راحتی به فعالیت‌های خود ادامه دهند.