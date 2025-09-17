کامبوج می‌گوید ۲۴ غیرنظامی در پی شلیک گاز اشک‌آور ارتش تایلند در امتداد مرز زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کامبوج روز چهارشنبه گزارش داد که ۲۴ نفر از شهروندانش در جریان درگیری با سربازان تایلندی که سعی در نصب حصار سیم خاردار در امتداد مرز داشتند، زخمی شدند.

پن بونا، سخنگوی دولت گفت که غیرنظامیان از جمله راهبان بودایی در این حادثه زخمی شدند.

اوم ریتری، فرماندار استان بانتی مینچی کامبوج گفت که نیرو‌های تایلندی در امتداد مرز گاز اشک‌آور و "گلوله‌های جنگی" شلیک کردند.

کامبوجی‌ها به اقدامات سربازان تایلندی اعتراض داشتند که آن را تجاوز به خاک کامبوج می‌دانستند.

به گزارش خبرگزاری دولتی کامپوچیا پرس، بونا از تایلند خواست تا آتش‌بس حاصل شده در ماه ژوئیه را حفظ کند، تنش‌ها را کاهش دهد و «از درگیری‌هایی که می‌تواند به خشونت‌های جدید منجر شود، اجتناب کند».

وزارت امور خارجه تایلند در بیانیه‌ای اعلام کرد که اقدامات طرف تایلندی همگی در داخل خاک حاکمیتی این کشور انجام شده و تأیید کرد که برخی از مقامات تایلندی در جریان این حادثه زخمی شده‌اند.گزارش‌های قبلی حاکی از زخمی شدن دو سرباز تایلندی بود.

این وزارتخانه اعلام کرد که مقامات تایلندی طبق «رویه‌های پذیرفته شده بین‌المللی» عمل کرده‌اند و از کامبوج خواست که «تمام تحریکات، تحریک به اعتراضات و اقدامات ناآرامی در منطقه را متوقف کند و از هرگونه اقدام دیگری که مانع تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها می‌شود، خودداری کند و به دنبال راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و مورد قبول طرفین باشد.»

آتش‌بس بین این همسایگان جنوب شرقی آسیا در ۲۸ ژوئیه پس از آنکه شاهد افزایش اختلاف مرزی به درگیری مسلحانه و کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر بودند، برقرار شد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: کامبوج ، تایلند
