در حالی که رژیم اسرائیل با حمله به قطر روند مذاکرات آتش‌بس غزه را متوقف کرده، وزیر امور راهبردی آن قصد دارد در این خصوص با ویتکاف دیدار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کانال ۱۲ تلویزیون رژیم اسرائیل گزارش داد که «ران درمر» وزیر امور راهبردی این رژیم امشب با «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا دیدار خواهد کرد. این کانال دیدار امشب را «آخرین تلاش برای احیای مذاکرات آتش‌بس غزه» توصیف کرد.

در حال حاضر، ویتکاف به همراه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در لندن به سر می‌برد. 

بر اساس گزارش این کانال صهیونیستی، میانجیگران قطری پس از حمله هفته گذشته تمایلی به ادامه کار و گفت‌و‌گو با مقامات اسرائیلی ندارند. 

جنگنده‌های رژیم اسرائیل سه‌شنبه هفته گذشته، ضمن تجاوز به حریم هوایی قطر، اهدافی را در شهر دوحه پایتخت این کشور بمباران کردند. هدف اصلی این بمباران، ساختمان محل برگزاری مذاکرات آتش‌بس غزه بود که مقامات بلندپایه حماس در آن حضور داشتند. مقامات حماس می‌گویند که در آن زمان، مشغول مذاکره و بررسی پیشنهاد جدید آتش‌بس غزه بودند. 

این حمله محکومیت شدیدی به ویژه میان کشور‌های عربی منطقه به همراه داشت. سران کشور‌های عربی و اسلامی در نشست اضطراری دوحه که روز دوشنبه برگزار شد، این اقدام را محکوم کرده و خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل شدند.

 عزت الرشق، عضو دفتر سیاسی حماس می‌گوید که حمله اسرائیل به مذاکره‌کنندگان حماس در قطر «بیان آشکار تمایل این رژیم برای نابودی روند مذاکرات» بوده است.

پیش از این، یک مقام اسرائیلی ناشناس به اکسیوس گفت که پیش از حمله به قطر، حماس «در مسیر توافق» حرکت می‌کرد و امکان حصول توافق در عرض چند روز وجود داشت؛ در عوض، حمله به دوحه روند مذکور را تخریب کرده و مذاکرات را به حالت تعلیق درآورد.

منبع: تایمز اسرائیل

