ستاره پرتغالی از صدور کارت بازی اش برای لیگ قهرمانان آسیا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ریکاردو آلوز ستاره پرتغالی تیم فوتبال سپاهان با انتشار تصویری از صدور کارت بازی خود برای لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۶ خبر داد.

آلوز  پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال با فسخ قراردادش با تراکتور در انتقالی جنجالی به سپاهان پیوست.

 

 

کارت بازی آلوز

