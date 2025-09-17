ستاره پرتغالی از صدور کارت بازی اش برای لیگ قهرمانان آسیا خبر داد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u06cc\u06a9\u0627\u0631\u062f\u0648 \u0622\u0644\u0648\u0632 \u0633\u062a\u0627\u0631\u0647 \u067e\u0631\u062a\u063a\u0627\u0644\u06cc \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0633\u067e\u0627\u0647\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0635\u062f\u0648\u0631 \u06a9\u0627\u0631\u062a \u0628\u0627\u0632\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0644\u06cc\u06af \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0622\u0633\u06cc\u0627 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f6 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u0622\u0644\u0648\u0632 \u00a0\u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0641\u0635\u0644 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0628\u0627 \u0641\u0633\u062e \u0642\u0631\u0627\u0631\u062f\u0627\u062f\u0634 \u0628\u0627 \u062a\u0631\u0627\u06a9\u062a\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644\u06cc \u062c\u0646\u062c\u0627\u0644\u06cc \u0628\u0647 \u0633\u067e\u0627\u0647\u0627\u0646 \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u00a0\n