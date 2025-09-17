باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه کارگروه ملی پسماند که با حضور جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه باید با نگاه محیط زیستی به این قبیل مسائل نگاه کنیم، تاکید کرد: رویکرد ما در خصوص مدیریت پسماند می‌بایست کارشناسی و مبتنی بر سیاست‌های بالادستی باشد.

وی همچنین با اشاره به طرح جامع مدیریت پسماند کلانشهر تهران، گفت: گروه کارشناسی متشکل از کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست شهرداری تهران در خصوص استقرار زباله سوز جدید را مورد بررسی قرار دهند.

همچنین در این جلسه صدیقه ترابی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، تاکید کرد: باید بررسی کارشناسی دقیق از فرآیند مدیریت پسماند در شهر تهران و اقداماتی که برای تفکیک در مبداء، پردازش، بازیافت، امکان تولید کمپوست و در نهایت سهم زباله سوز و مطابقت آن با تجربیات در کشور‌های مختلف دنیا انجام گیرد تا بتوان تصمیم درستی اتخاذ کرد.

وی افزود: موضوع مطرح شده در مورد اینکه دو ورودی متفاوت به زباله سوز‌ها می‌تواند یک خروجی غیرآلاینده و ثابت داشته باشد نیازمند بررسی بیشتر است.

منبع: سازمان حفاظت محیط زیست