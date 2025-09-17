باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
روایتی از بازگشت نسل Z آمریکا به پوشش با حفظ عفاف + فیلم

اعتراض یک دختر آمریکایی به نبود لباس‌های پوشیده، مثل یک جرقه کمپینی از سوی دختران نوجوان به تولید و عرضه لباس‌های پوشیده منجر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دختران نسل Z  آمریکا سرخورده از مسیری که مادرانشان انتخاب کرده بودند، حالا ارزش های جدیدی دارند و به دنبال لباس هایی با پوشش مناسب تر و با عفاف بیشتری هستند.

