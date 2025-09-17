روایتی از بازگشت نسل Z آمریکا به پوشش با حفظ عفاف + فیلم

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u062e\u062a\u0631\u0627\u0646 \u0646\u0633\u0644 Z\u00a0 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0633\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u0633\u06cc\u0631\u06cc \u06a9\u0647 \u0645\u0627\u062f\u0631\u0627\u0646\u0634\u0627\u0646 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f\u060c \u062d\u0627\u0644\u0627 \u0627\u0631\u0632\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f\u06cc \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644 \u0644\u0628\u0627\u0633 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u067e\u0648\u0634\u0634 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628 \u062a\u0631 \u0648 \u0628\u0627 \u0639\u0641\u0627\u0641 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n