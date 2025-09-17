رئیس سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران، ازسرگیری کامل بازرسی‌ها از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشروط به اتخاذ تدابیر ویژه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اسلامی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفت‌وگویی مکتوب با رسانه ژاپنی با اشاره به شرایط امنیتی کنونی گفت: این نخستین بار در تاریخ است که تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان هدف حمله نظامی قرار گرفته‌اند. پیش از آنکه بازرسی‌ها به حالت عادی بازگردد، باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.

اسلامی در گفت‌و‌گو با رسانه «کیودو نیوز» با بیان اینکه وضعیت فعلی کشور در سایه تهدید حملات احتمالی اسرائیل «مشابه شرایط جنگی» است، افزود: اعتماد میان ایران و آژانس باید بازسازی شود. تهدیدات دشمنان ما همچنان ادامه دارد و هیچ کشوری مسائل خود را بالاتر از حاکمیت و امنیت ملی‌اش قرار نمی‌دهد.

وی با اشاره به حملات ۱۳ ژوئن رژیم صهیونیستی به ایران که منجر به شهادت فرماندهان نظامی و ده‌ها دانشمند هسته‌ای شد و همچنین بمباران سه سایت مهم فردو، نطنز و اصفهان توسط آمریکا، تصریح کرد: پارلمان ایران پس از این حملات، قانونی را تصویب کرد که همکاری با آژانس را تعلیق کرد و عملاً فعالیت‌های نظارتی متوقف شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین گفت ایران و آژانس پس از چند دور مذاکره، در ۹ سپتامبر به توافقی برای ایجاد سازوکار‌های جدید پادمانی در چارچوب «شرایط پساجنگ» دست یافتند.

او تأکید کرد که در این مدت ایران بازرسی‌های داخلی محدودی از جمله در نیروگاه بوشهر را از سر گرفته است، اما مجلس نسبت به «نشت اطلاعاتی» که می‌تواند آسیب‌پذیری‌ها را آشکار کند، همچنان نگران است.

اسلامی با انتقاد از رفتار‌های سیاسی غرب علیه ایران گفت: کشور‌های غربی از آژانس برای اهداف سیاسی خود بهره‌برداری می‌کنند. آمریکا حتی آژانس را تهدید کرده که در صورت حمایت اعضا از قطعنامه محکومیت اسرائیل، بودجه این نهاد را کاهش خواهد داد.

وی عدم محکومیت حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران از سوی آژانس را «اشتباهی نابخشودنی» خواند. در همین راستا، اسلامی افزود: این مسئله در تاریخ ثبت خواهد شد. از آقای گروسی انتظار می‌رود دست‌کم اذعان کند که چنین حملاتی چه مشکلاتی برای نظام ایمنی و پادمان هسته‌ای ایجاد می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین با دفاع از حق ایران برای بهره‌مندی صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در چارچوب معاهده ان‌پی‌تی خاطرنشان کرد: تعهدات مربوط به بازرسی تنها زمانی معنا دارد که همراه با احترام به حقوق باشد.

