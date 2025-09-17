باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وال استریت ژورنال روز چهارشنبه به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته است تا از دارایی‌های روسیه که در بلژیک نگهداری می‌شود، استفاده کند.

در همین حال، دیپلمات‌ها همچنین فاش کردند که آخرین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو در ابتدا به دلیل تلاش این اتحادیه برای یافتن راهی برای سخت‌تر کردن آن به تعویق افتاد. در حالی که بازیگران اروپایی از واشنگتن خواسته‌اند تا تحریم‌های سختگیرانه‌تری علیه مسکو اعمال کند، ترامپ از آنها خواسته است که خرید نفت روسیه را به طور کامل متوقف کنند و تعرفه‌هایی را برای هند و چین اعمال کنند.

برخی از دیپلمات‌ها معتقدند که رئیس جمهور ایالات متحده چنین خواسته‌هایی را مطرح کرده است، زیرا معتقد است که این اتحادیه آنها را نخواهد پذیرفت، که به نوبه خود به او اجازه می‌دهد از اعمال فشار بیشتر بر روسیه خودداری کند.